Arnold Schwarzenegger dă din casă! Ce film i-a adus actorului cei mai mulți bani. „A fost fantastic. Am mers direct la bancă”

Deși toată lumea îl asociază cu faimosul robot din Terminator, Arnold Schwarzenegger a dezvăluit care a fost cel mai profitabil din întreaga sa carieră. Este vorba despre comedia “Twins”, lansată în 1988, unde celebrul actor a jucat alături de Danny DeVito.

Celebrul , în vârstă de 77 de ani, a vorbit recent în emisiunea “Watch What Happens Live” că tot succesul financiar pe care l-a avut nu a început cu seria Terminator, ci cu Twins, o comedie care l-a lansat pe topurile Hollywood-ului. Acesta a dezvăluit câteva deltalii din contractul său.

„Nu am primit bani pe loc, dar am avut procent din încasări. A fost fantastic. Am mers direct la bancă cu Twins”, a spus Arnold, potrivit .

În film, Arndol împreună cu DeVito interpretează rolul a doi frați gemeni care sunt creați genetic, despărțiți la naștere și regăsiți după mulți ani, ca adulți. Filmul a fost regizat de către Ivan Reitman și a avut un succes neașteptat de mare, mai ales în raport cu bugetul modest pe care regizorul îl avea.

Ce a mai dezvăluit Arnold în cadrul emisiunii

Arnold a confirmat și că Eddie Murphy urma să joace în continuarea filmului, numit Triplets, însă, proiectul a fost abandonat după moartea regizorului Reitman.

Totuși, fanii duo-ului Arnold – DeVito au fost mulțumiți după ce actorul a recunoscut că lucrează la un nou proiect care îi va aduce din nou împreună pe mariile ecrane.

„Am ratat Twins 2 pentru că Arnold s-a făcut guvernator. Ar fi trebuit să facă filmul, nu politică!”, a glumit DeVito într-un interviu pentru CNN.

Ce a declarat celebrul actor despre seria Terminator

În cadrul aceluiași interviu, Arnold a vorbit și despre succesul seriei Terminator, artistul a fost întrebat care parte îi se pare cea mai nereușită, iar acesta a răspuns modest:

„Numărul patru. Terminator Salvation. N-am apărut deloc în el. Cum să faci un film Terminator fără Terminatorul original? Nu are niciun sens.”, a declarat acesta pentru CNN.

Motivul pentru care Arnold nu a jucat în Terminator Salvation a fost pentru că în acea perioadă, el era guvernant, iar în locul său, rolul de Terminator a fost preluat de către Christian Bale, în perioada respectivă, actorul s-a retras din tot ce înseamnă era cinematografică.