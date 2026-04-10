Externe » Final de misiune pentru Artemis II: Cum se va desfășura întoarcerea astronauților NASA pe Pământ

Final de misiune pentru Artemis II: Cum se va desfășura întoarcerea astronauților NASA pe Pământ

Flavia Codreanu
10 apr. 2026, 22:56
Sursa foto: Hepta / Bestimage / NASA via Bestimage
Cuprins
  1.  Artemis II se pregătește de cel mai critic punct al misiunii 
  2. De ce este reintrarea în atmosferă o etapă atât de periculoasă
  3. Unde arată calculele că Artemis II se pregătește să cadă  
  4. Care este miza acestei misiuni pentru viitorul explorării spațiale

Artemis II se pregătește pentru finalul călătoriei istorice de 10 zile în jurul Lunii. Nava spațială Orion este programată să revină pe Pământ pe data de 11 aprilie.

 Artemis II se pregătește de cel mai critic punct al misiunii 

Pe măsură ce Orion se apropie de casă, astronauții văd Pământul ca pe o semilună strălucitoare, aflată la o distanță de aproximativ 112.000 km.

Echipajul s-a trezit la ora 18:35 (ora României) pentru a efectua o ultimă corecție a traiectoriei, esențială pentru a nimeri unghiul perfect de reintrare în atmosferă. Viteza navei depășește în acest moment 7.200 km/h.

În acest stadiu manevrele sunt vitale pentru ca echipajul să ajungă în siguranța pe Pământ.

De ce este reintrarea în atmosferă o etapă atât de periculoasă

Întoarcerea acasă este considerată cea mai riscantă parte a misiunii din cauza stresului termic uriaș.

După problemele apărute la scutul termic în 2022, inginerii NASA au ales acum o metodă specială, prin care capsula va „sări” pe atmosferă ca o piatră pe apă pentru a-și reduce viteza. Directorul de zbor a explicat clar ce presupune manevra

„Să nu ne ascundem după degete. Trebuie să prindem acel unghi corect, altfel nu vom avea o reintrare reușită”, a declarat Jeff Radigan pentru presa internațională.

Unde arată calculele că Artemis II se pregătește să cadă  

După ce va trece de un interval critic de șase minute fără comunicații, nava Orion va folosi un sistem complex de parașute.

Două grupuri de parașute vor fi deschise succesiv pentru a încetini capsula înainte de contactul cu Oceanul Pacific, programat pentru ora 03:07 (ora României). Oficialii NASA au subliniat efortul colectiv depus pentru ca acești pași finali să decurgă fără probleme.

„Această zi aparține fiecărui inginer și fiecărui tehnician care a contribuit la realizarea acestei misiuni. Echipajul și-a făcut treaba. Acum este rândul nostru”, a declarat Amit Kshatriya, administrator asociat NASA.

Care este miza acestei misiuni pentru viitorul explorării spațiale

Reușita acestei etape esențială pentru planurile de a trimite din nou oameni pe suprafața lunară.

NASA privește această misiune ca pe un test final de siguranță înainte de Artemis III. Succesul amerizării în largul coastei San Diego va confirma că nava Orion este gata să transporte echipaje umane în misiuni și mai lungi și mai complexe către Lună și, ulterior, către Marte.

