Acasa » Externe » O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”

O artistă a fost arestată la Sankt Petersburg după ce a cântat o piesă anti-Putin: „Să tremure bătrânul de frică”

16 oct. 2025, 20:05
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Din cauza cărei melodii a fost o artistă arestată în Sankt Petersburg
  2. De ce a fost interzisă „Cooperativa Lacul Lebedelor”
  3. Ce mesaj a transmis trupa după arestarea Dianei Loginova

O artistă în vârstă de 18 ani a fost arestată de poliția din Sankt Petersburg. Tânăra a fost acuzată de organizarea ilegală a unei adunări publice după ce un videoclip în care aceasta instiga o mulțime cântând o melodie rock anti-Putin a devenit viral.

Din cauza cărei melodii a fost o artistă arestată în Sankt Petersburg

Tânăra, pe nume Diana Loginova, a fost plasată în detenție administrativă pentru 13 zile, potrivit Bumaga, citat de The Moscow Times.

Loginova, al cărei nume de scenă este Naoko, performează în trupa Stoptime. Tânăra a fost arestată marți, după ce a fost filmată în centrul Sankt Petersburgului, cântând versurile piesei „Cooperativa Lacul Lebedelor”. Titlul și versurile melodiei „Cooperativa Lacul Lebedelor” fac referire, pe de-o parte, la faimoasa cooperativă Ozero („Lacul”), care a fost formată la mijlocul anilor 1990 de prietenii și asociații de lungă durată ai lui Putin. Pe de altă parte, „Lacul Lebedelor” este considerat un simbol al prăbușirii Uniunii Sovietice. Baletul a fost difuzat neîntrerupt la televiziunea de stat, timp de trei zile, în timpul tulburărilor din august 1991.

„Vreau să mă uit la balet, să danseze lebedele. Să tremure bătrânul de frică pentru lacul lui”, s-a auzit mulțimea cântând pe străzile din Sankt Petersburg.

De ce a fost interzisă „Cooperativa Lacul Lebedelor”

O instanță a interzis piesa „Cooperativa Lacul Lebedelor”, în mai, după ce a descris-o ca fiind „extremistă”. Instanța a considerat că melodia constituie „propagandă pentru răsturnarea violentă a guvernului” și o amenințare la adresa „dezvoltării morale și etice” a minorilor.

Ministerul Justiției din Rusia l-a etichetat pe Noize MC, rapperul care interpretază piesa „Cooperativa Lacul Lebedelor” drept „agent străin”, în noiembrie 2022. Acesta s-a mutat în Lituania după invazia la scară largă a Ucrainei.

Ce mesaj a transmis trupa după arestarea Dianei Loginova

Pe canalul său de Telegram, trupa Stoptime a scris că spectacolul lor de marți seara a fost anulat fără a oferi un motiv.

„Vom reveni foarte curând”, a spus trupa. Membrii formațiie și-au îndemnat fanii să evite distribuirea online a videoclipurilor cu spectacolele lor.

