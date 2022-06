„Ăsta e boilerul meu!”. O refugiată ucraineancă și-a văzut obiectele de acasă într-o fotografie cu un tanc rusesc (FOTO)

O refugiată ucraineancă, aflată acum în Marea Britanie, și-a recunoscut mai multe obiecte personale într-o poză publicată de invadatorii ruși care au avansat în estul țării. Printre obiecte se numără un boiler, o față de masă și cearceafuri cu personaje Disney.

Poza, făcută în a doua parte a lunii mai, arată un tanc rusesc ce traversează o zonă rezidențială recent bombardată din Popasna, oraș din Lugansk. Alina Koreniuk susține că fotografia a fost făcută aproape de casa ei, cam la cinci minute distanță.

Primul care a văzut lucrurile furate a fost soțul ei.

Într-o cutie care apare în poză e un boiler nou pe care familia l-a cumpărat, dar nu a mai apucat să-l monteze din cauza războiului.

„El mi-a zis: ”Vezi ceva ciudat aici?” M-a întrebat dacă am văzut ceea ce a văzut el”, a povestit femeia, potrivit

Pe lângă boiler, în poze se mai văd cearceafuri cu personaje Disney pentru copii, o pătură roșie și o față de masă, toate ale familiei. Femeia crede că în pătură se află un televizor sau vreun alt aparat.

