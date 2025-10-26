B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » „Asta nu e viață, e ridicol!”. Drama unui influencer după 3 săptămâni de muncă la birou (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
26 oct. 2025, 16:59
Influencerul Julian Kamps merge la serviciu de 3 săptămâni și deja e istovit. Sursa foto: Captură video - Julian Kamps / Instagram
Un influencer din Germania s-a apucat serios de muncă și deja după trei săptămâni e la capătul puterilor. Julian Kamps spune că se gândește deja să își reducă programul de lucru. Clipul său a devenit viral și a redeschis discuția dintre generații despre cât trebuie să muncim.

Ce concluzie a avut influencerul după trei săptămâni de muncă

Julian Kamps are acum un job normal, la birou, cu program normal. Și e istovit. El și-a vărsat amarul într-un clip pe Instagram, care a generat o adevărată dezbatere.

„Oameni buni, lucrez de trei săptămâni, asta e deja a treia săptămână. E o nebunie cât de repede trece timpul. E 18:41, am plecat de acasă la 7:30, și tocmai ce am ajuns în fața ușii. Nu-mi spuneți că asta e viață!

Am doar trei ore și jumătate pentru mine, ca să fiu destul de odihnit, să merg din nou la muncă mâine dimineață. Nu se poate așa ceva! E ridicol, oameni buni!

Trebuie neapărat să-mi reduc programul. 100% e pur și simplu imposibil!”, a spus influencerul, potrivit Bild.

Ce dezbatere între generații a stârnit mesajul infleuncerului

„Poate sună super GenZ, dar care e rostul?”, a mai susținut Julian Kamps, făcând referire la Generația Z. Este vorba despre persoanele născute între 1995 și 2010, despre care se spune că nu prea sunt dispuse să muncească, dar au tot felul de cerințe la serviciu, inclusiv legate de salarii.

„Asta nu e deloc ceva specific GenZ, e doar bun-simț. Deja te descurci mai bine decât noi (Millennialii)”, a comentat cineva la clipul lui Julian.

Altcineva crede că persoanele din GenZ sunt invidiate pentru că spun adevărul: „Boomerii sunt supărați că GenZ are curajul să spună ceea ce toți ceilalți gândesc”.

„Săptămâna de lucru de 40 de ore e de când doar bărbatul muncea. Dar atunci puteai să plătești singur o casă!”, a remarcat un alt internaut.

