Astronauții Artemis II dezvăluie ce au trăit în spațiu și problemele neașteptate din timpul misiunii

Ana Beatrice
17 apr. 2026, 08:29
Sursă Foto: Facebook - NASA
Cuprins
  1. Ce au declarat astronauții despre emoții
  2. De ce au menționat ajutorul psihiatric
  3. Ce implicații ridică aceste declarații

Priveliștea Pământului din spațiul îndepărtat i-a marcat profund pe astronauții misiunii Artemis II. În cadrul unei conferințe de presă organizate joi, aceștia au vorbit despre impactul emoțional intens pe care l-au trăit. Experiența a fost descrisă ca fiind una copleșitoare și greu de pus în cuvinte.

Astronauții au menționat și câteva dificultăți tehnice minore apărute pe parcursul misiunii. Printre acestea s-au numărat problemele de funcționare ale toaletei din capsula Orion. Cu toate acestea, echipajul a subliniat că misiunea și-a atins toate obiectivele stabilite. Ei au recunoscut, totodată, că pregătirea psihologică a fost esențială pentru adaptarea la condițiile din spațiu.

Ce au declarat astronauții despre emoții

La o săptămână după finalizarea misiunii Artemis II, echipajul format din Reid WisemanVictor GloverChristina Koch și Jeremy Hansen a revenit în atenția publicului. Aceștia au susținut prima conferință de presă la Johnson Space Center din Houston.

Astronauții au prezentat misiunea lor istorică de 10 zile, în care au devenit primii oameni care au înconjurat Luna. Ei s-au întors în siguranță pe Pământ, aterizând în Oceanul Pacific pe 10 aprilie.

Reid Wiseman a descris eclipsa Soarelui în spatele Lunii ca fiind „din altă lume”. El a recunoscut că le-a fost greu să „înțeleagă pe deplin” experiența trăită. Victor Glover a comparat revenirea pe Pământ cu senzația de a cădea „de pe un zgârie-nori cu spatele”, în momentul impactului cu oceanul. 

Christina Koch a povestit că, după întoarcere, s-a trezit crezând că încă plutește, fiind surprinsă când o cămașă i-a căzut pur și simplu pe podea. Jeremy Hansen a spus că reacția publicului i-a oferit „mai multă bucurie și mai multă speranță pentru viitor”. El a adăugat că „oamenii sunt pur și simplu minunați”.

De ce au menționat ajutorul psihiatric

Astronauții au insistat asupra faptului că o astfel de misiune nu înseamnă doar performanță tehnică, ci și un efort psihologic major. Potrivit sursei menționate, Victor Glover a evidențiat importanța sănătății mintale și a explicat că echipajul a beneficiat constant de sprijin specializat.

„Avem o echipă de psihologi operaționali și psihiatri care ne ajută să ne perfecționăm pentru a fi pregătiți să realizăm astfel de lucruri. Nu am făcut asta singuri”, a declarat acesta.

Pregătirea mentală a fost esențială pentru a face față izolării, presiunii și intensității experienței din spațiu, iar sprijinul primit a contribuit direct la buna desfășurare a misiunii.

Ce implicații ridică aceste declarații

Declarațiile echipajului scot în evidență faptul că explorarea spațială modernă nu mai este doar despre tehnologie, ci și despre echilibrul psihologic al astronauților. Experiențele descrise arată cât de profund poate afecta spațiul percepția umană asupra realității și a propriei existențe.

În același timp, apropierea dintre membrii echipajului și schimbarea perspectivelor personale subliniază impactul uman al unor astfel de misiuni.

Faptul că astronauții oferă sfaturi viitorilor colegi și vorbesc deschis despre sprijinul psihologic arată o schimbare de mentalitate. Succesul nu mai este văzut ca un efort individual. El este rezultatul unei echipe extinse, în care sănătatea mintală are un rol esențial.

