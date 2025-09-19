Astronomii ar putea fi aproape de a confirma pentru prima dată o atmosferă asemănătoare Pământului pe o exoplanetă, dacă analize mai detaliate verifică observațiile preliminare ale Telescopului Spațial James Webb.

Ce știu astronomii despre planeta cu atmosferă asemănătoare Pământului

Planeta face parte dintr-un sistem planetar aflat la aproximativ 40 de ani-lumină distanță de Pământ, numit TRAPPIST-1, pe care cinci astronomi belgieni l-au descoperit în 2016 și l-au numit după berea lor preferată. Sistemul a fost studiat intens de atunci.

„Ca sistem planetar, este extrem de extraterestru”, a declarat Néstor Espinoza, astronom la Institutul de Știință al Telescopului Spațial din Baltimore. „Steaua este foarte, foarte mică – de dimensiunea lui Jupiter – și are cel puțin șapte planete stâncoase care orbitează în jurul ei. Trei dintre acestea se află în ceea ce numim zonă locuibilă, ceea ce înseamnă că sunt suficient de aproape de stea încât, dacă ar avea o atmosferă asemănătoare Pământului, ar putea susține apă lichidă.”

Espinoza și colegii săi s-au concentrat pe TRAPPIST-1 e, a patra planetă de la stea din sistem, într-un studiu publicat săptămâna trecută în The Astrophysical Journal Letters. Patru observații efectuate în 2023 cu telescopul Webb nu au reușit să excludă prezența unei atmosfere, ceea ce a stârnit optimism.

„Pe baza primelor patru observații, nu putem spune că (această planetă) nu are atmosferă, așa că visul este încă viu – ar putea avea încă o atmosferă asemănătoare Pământului”, a spus Espinoza, „și asta este super interesant, pentru că avem un program ulterior de încă 15 observații.”

Telescopul Webb a reușit să excludă orice atmosferă doar pe TRAPPIST-1 b, planeta cea mai interioară, dar juriul încă nu s-a pronunțat asupra celorlalte șase, a spus Espinoza, TRAPPIST-1 e fiind considerat unul dintre cei mai buni candidați pentru apa de suprafață lichidă.

Telescopul Spațial James Webb, lansat în 2021, a fost utilizat pentru observațiile TRAPPIST-1 e, potrivit .

„Acum trei ani, înainte de lansarea lui James Webb, aceste tipuri de studii erau science fiction”, a spus Espinoza despre posibilitatea detectării atmosferei pe planete îndepărtate. „Acum sunt destul de încrezător că vom putea vedea ce fel de atmosferă ar putea avea TRAPPIST-1 e – și dacă are o atmosferă asemănătoare Pământului, vom putea spune.”

În căutarea unor semne revelatoare

TRAPPIST-1 e are o dimensiune similară cu Pământul și orbitează steaua sa la fiecare șase zile – o rată mult mai rapidă decât cea în care Pământul orbitează soarele. Asta pentru că steaua este mult mai mică decât soarele nostru, iar toate planetele sunt aproape de el. „Dacă am putea aduce în mod magic steaua TRAPPIST-1 în sistemul nostru solar”, a spus Espinoza, „toate planetele și orbitele lor s-ar încadra în orbita lui Mercur.”

Când caută o atmosferă asemănătoare Pământului, astronomii așteaptă ca o planetă să tranziteze prin fața stelei sale și observă orice modificări minore ale luminii stelare care se filtrează prin ea. Ei caută semne revelatoare ale unei atmosfere în timp ce învață despre compoziția sa chimică.

Cu cele patru tranzite observate de telescopul Webb în 2023, astronomii au putut exclude prezența unei atmosfere primare, bazate pe hidrogen, pe TRAPPIST-1 e, care a fost probabil distrusă de cantități semnificative de radiații emise de steaua sa. (Pământul și-a pierdut în mod similar atmosfera primordială, primară, la început, dar apoi a construit una secundară; astronomii speră că TRAPPIST-1 e ar fi putut face același lucru.)

Acest scenariu este detaliat într-un al doilea studiu, publicat tot săptămâna trecută în The Astrophysical Journal Letters. Acesta menționează că este puțin probabil ca planeta să aibă o atmosferă bogată în dioxid de carbon, precum cele ale lui Venus și Marte, și indică o atmosferă bogată în azot, mai asemănătoare cu cea a Pământului și a lui Titan, luna înghețată a lui Saturn.

Una dintre cele mai convingătoare planete din zona locuibilă

„TRAPPIST-1e rămâne una dintre cele mai convingătoare planete din zona locuibilă a planetei noastre, iar aceste noi rezultate ne aduc cu un pas mai aproape de a ști ce fel de lume este aceasta”, a declarat Sara Seager, profesor de științe planetare la Institutul de Tehnologie din Massachusetts și coautoare a ambelor studii, într-un comunicat. „Dovezile care indică o altă atmosferă asemănătoare cu cea a lui Venus și Marte ne ascuțesc atenția asupra scenariilor încă în desfășurare.”

Concept artistic care prezintă sistemul planetar TRAPPIST-1. Astronomii cred că trei planete din sistem orbitează steaua în zona locuibilă, unde ar putea fi prezentă apă lichidă – dacă acele planete au atmosferă.

Espinoza a declarat că echipa sa intenționează să finalizeze noua rundă de 15 observații până la sfârșitul anului, două treimi fiind deja finalizate. Dacă echipa găsește semne irefutabile ale unei atmosfere, ar putea fi necesare și mai multe observații cu telescopul Webb în speranța detectării semnăturilor chimice specifice ale unor gaze precum metanul, care este asociat cu viața pe Pământ.

Confirmarea unei atmosfere ar fi revoluționară, a spus Espinoza. „Ar pune capăt unei dezbateri uriașe care are loc chiar acum”