Atac armat aproape de Casa Albă! Situație extrem de tensionată la Washington, după atacul armat soldat cu doi militari răniți grav. Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat miercuri că suspectul ar veni din Afganistan și a lansat un atac direct la adresa administrației Biden, pe care o acuză de politica permisivă privind imigrația.
„Suspectul arestat este un străin care a intrat în ţara noastră din Afganistan” și care „a fost adus aici de guvernul Biden în septembrie 2021”, a transmis președintele american din Florida, unde își petrecea sărbătoarea de Ziua Recunoștinței. Trump a numit atacul un „act de terorism” și a cerut o reevaluare a tuturor celor intrați în SUA în perioada administrației democrate, informează ABC News.
Liderul american a acuzat din nou imigrația necontrolată, pe care o descrie drept „cea mai mare ameninţare la adresa securităţii naţionale”.
Atacul a avut loc miercuri după-amiază, în zona centrală a Washingtonului, patrulată de sute de membri ai Gărzii Naționale. Potrivit autorităților, în jurul orei 14:15, „un suspect a ajuns la colţul străzii, a ridicat arma şi a tras asupra gardienilor naţionali”.
Jeffery Carroll, oficial al poliţiei din Washington, a vorbit despre un „trăgător singuratic”. Alte echipe ale Gărzii Naționale au reușit să-l imobilizeze rapid.
Muriel Bowser, primarul capitalei, a confirmat că „focurile de armă au fost ţintite”.
Cei doi militari au fost transportați de urgență la spital și se află în „stare critică”, după cum a declarat Kash Patel, directorul FBI. Presupusul atacator este și el rănit grav.
La fața locului, martorii au descris scene de panică. Un trecător, Mohammed Elkattabi, a povestit pentru AFP: „Am văzut o mulţime de poliţişti şi maşini de poliţie trecând cu viteză”.
Deocamdată, poliția din Washington afirmă că „nu are cunoştinţă care e motivul atacului”. Între timp, administrația americană acuză opoziția democrată că ar fi „diabolizat” soldații și critică decizia tribunalelor de a limita desfășurarea Gărzii Naționale.
În ultimele luni, Trump a trimis militari suplimentari în Los Angeles și Washington. El a invocat creșterea criminalității și amenințările legate de imigrație. Miercuri, secretarul Apărării Pete Hegseth a anunțat trimiterea a încă 500 de militari, numărul total ajungând la peste 2.500.