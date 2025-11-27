Atac armat aproape de Casa Albă! Situație extrem de tensionată la Washington, după atacul armat soldat cu doi militari răniți grav. Președintele SUA, Donald Trump, a confirmat miercuri că suspectul ar veni din Afganistan și a lansat un atac direct la adresa administrației Biden, pe care o acuză de politica permisivă privind imigrația.

Atac armat aproape de Casa Albă. Ce a declarat Donald Trump despre suspect

„Suspectul arestat este un străin care a intrat în ţara noastră din Afganistan” și care „a fost adus aici de guvernul Biden în septembrie 2021”, a transmis președintele american din Florida, unde își petrecea sărbătoarea de Ziua Recunoștinței. Trump a numit atacul un „act de terorism” și a cerut o reevaluare a tuturor celor intrați în SUA în perioada administrației democrate, informează .

Liderul american a acuzat din nou imigrația necontrolată, pe care o descrie drept „cea mai mare ameninţare la adresa securităţii naţionale”.

Cum s-a produs atacul armat de la doar două străzi de Casa Albă

Atacul a avut loc miercuri după-amiază, în zona centrală a Washingtonului, patrulată de sute de membri ai . Potrivit autorităților, în jurul orei 14:15, „un suspect a ajuns la colţul străzii, a ridicat arma şi a tras asupra gardienilor naţionali”.

Jeffery Carroll, oficial al poliţiei din Washington, a vorbit despre un „trăgător singuratic”. Alte echipe ale Gărzii Naționale au reușit să-l imobilizeze rapid.

Muriel Bowser, primarul capitalei, a confirmat că „focurile de armă au fost ţintite”.

Care este starea militarilor răniți

Cei doi militari au fost transportați de urgență la spital și se află în „stare critică”, după cum a declarat Kash Patel, directorul FBI. Presupusul atacator este și el rănit grav.

La fața locului, martorii au descris scene de panică. Un trecător, Mohammed Elkattabi, a povestit pentru AFP: „Am văzut o mulţime de poliţişti şi maşini de poliţie trecând cu viteză”.

Deocamdată, poliția din Washington afirmă că „nu are cunoştinţă care e motivul atacului”. Între timp, administrația americană acuză opoziția democrată că ar fi „diabolizat” soldații și critică decizia tribunalelor de a limita desfășurarea Gărzii Naționale.

În ultimele luni, Trump a trimis militari suplimentari în Los Angeles și Washington. El a invocat creșterea criminalității și amenințările legate de imigrație. Miercuri, secretarul Apărării Pete Hegseth a anunțat trimiterea a încă 500 de militari, numărul total ajungând la peste 2.500.