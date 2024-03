UPDATE: 15 morți și zeci de răniți după atacul de la universitatea din Praga. Atacatorul, un student în vârstă de 24 de ani, fusese inspirat de incidentele similare din străinătate (VIDEO)

UPDATE: Atacul de la Universitatea Carol din Praga s-a soldat cu 15 decese și 24 de răniți, dar bilanțul s-ar putea schimba, a declarat poliția cehă, joi, potrivit .

Polițiștii spun că atacatorul, care a murit și el în incident, avea 24 de ani și era student al universității.

A fost inspirat de atacurile similare din străinătate, susțin oamenii legii.

UPDATE: Cel puțin 11 persoane au murit în urma atacului armat din Praga, inclusiv atacatorul, iar peste 20 de persoane au fost rănite, informează site-ul .

UPDATE: Poliția cehă a anunțat că atacatorul a fost prins și ucis, iar toată clădirea este evacuată. „Trăgătorul a fost eliminat!!! Întreaga clădire este în prezent evacuată, iar la fața locului sunt mai mulți morți și zeci de răniți”, a anunțat poliția la ora locală 16.00.

Știrea inițială: Un atac armat a avut loc, joi, la o universitate din centrul orașului Praga. Poliția cehă a anunțat că există morți și răniți. Pe acoperișul clădirii a avut loc un schimb de focuri și s-a auzit o explozie.

Încă nu se știe numărul exact al victimelor, dar polițiștii cercetează incidentul. Aceștia au securizat zona și au închis piața, iar cetățenii sunt sfătuiți să părăsească locul tragediei, informează

‼️ at a university in the center of , . Prague According to media reports, the attacker used a long-barreled weapon with optics. There are reports of casualties and injuries.

At the moment, the entire Jan Palach Square and the surrounding area are…

