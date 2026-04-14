Atac armat într-un liceu din sud-estul Turciei. Cel puțin 16 răniți după ce un adolescent a deschis focul și s-a sinucis (VIDEO)

Un incident grav a avut loc marți într-un liceu din provincia Sanliurfa, în sud-estul Turciei, unde un adolescent înarmat a deschis focul asupra elevilor și profesorilor, provocând rănirea a cel puțin 16 persoane.

Atac armat în Turcia

Atacatorul, un fost elev al școlii, a tras la întâmplare asupra celor aflați în clădire, provocând panică în rândul elevilor și cadrelor didactice. Ulterior, acesta s-a sinucis înainte de intervenția forțelor de ordine.

🔴 Lisede Silahlı Saldırı Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olayda yaralılar olduğu öğrenildi. Saldırganın bazı öğrencileri rehin aldığı belirtilirken, öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi. Müdahale sürüyor. — Emrullah Erdinc (@emrullaherdinc)

Momente de groază pentru elevi și profesori

Martorii au descris scene de haos și teamă, în timp ce focurile de armă au răsunat pe holurile școlii. Elevii s-au baricadat în săli de clasă sau au încercat să fugă pentru a se adăposti, iar profesorii au încercat să îi protejeze.

„A fost haos total. Am auzit împușcături și toată lumea a început să țipe și să alerge”, .

Echipele de intervenție au ajuns rapid la fața locului, iar răniții au fost transportați de urgență la spitalele din zonă. Deși majoritatea victimelor au suferit răni care nu le pun viața în pericol, unele cazuri au necesitat îngrijiri medicale mai complexe.

„Toate resursele disponibile au fost mobilizate. Prioritatea noastră este salvarea și stabilizarea răniților”, a declarat un oficial local.

Zona a fost izolată imediat după incident, iar accesul a fost restricționat pentru desfășurarea anchetei.

Atacatorul s-a sinucis înainte de a fi capturat

Anchetatorii încearcă acum să stabilească motivele care au stat la baza atacului. Nu este clar, în acest moment, dacă acesta a avut conflicte anterioare sau dacă a prezentat semne de comportament violent.

„Investigăm toate pistele, inclusiv mediul social și istoricul personal al atacatorului.”, a declarat un reprezentant al forțelor de ordine.