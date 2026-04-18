Atac armat la Kiev. Un necunoscut a deschis focul pe stradă. Mai multe persoane au fost ucise VIDEO

Adrian Teampău
18 apr. 2026, 18:54
Atac armat la Kiev Sursa foto: Nexta / X

Atac armat la Kiev unde un bărbat a deschis focul pe stradă, după care s-a baricadat într-un magazin, luând mai mulți ostatici. Autoritățile au anunțat mai mulți morți.

Atac armat pe o stradă din Kiev

Incidentul s-a produs pe o stradă din capitala Ucrainei. Un bărbat necunoscut a deschis focul asupra oamenilor potrivit presei locale. Apoi, autorul acestui atac armat a luat mai mulți ostatici într-un magazin de unde a deschis focul asupra polițiștilor. La fața locului au fost solicitate forțele speciale care pregătesc un asalt asupra magazinului.

„În Kiev, o persoană necunoscută a deschis focul asupra oamenilor — poliția desfășoară o operațiune specială pentru reținerea infractorului. Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost ucisă”, se arată în canalul de Telegram.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că mai multe persoane au murit în urma împușcăturilor. Potrivit unor bilanțuri neoficiale ar fi vorba despre patru morți. De asemenea, mai multe persoane au fost rănite, între care și un copil, care a fost transportat la spital. Alți adulți care au fost răniți primesc îngrijiri la fața locului.

Zona a fost izolată, iar locuitorii au fost îndemnați să evite perimetrul până la finalizarea operațiunii.

Știre în curs de actualizare.

