Atac armat la unde un bărbat a deschis focul pe stradă, după care s-a baricadat într-un magazin, luând mai mulți ostatici. Autoritățile au anunțat mai mulți morți.

Atac armat pe o stradă din Kiev

Incidentul s-a produs pe o stradă din capitala Ucrainei. Un bărbat necunoscut asupra oamenilor potrivit presei locale. Apoi, autorul acestui atac armat a luat mai mulți într-un magazin de unde a deschis focul asupra polițiștilor. La fața locului au fost solicitate forțele speciale care pregătesc un asalt asupra magazinului.

„În Kiev, o persoană necunoscută a deschis focul asupra oamenilor — poliția desfășoară o operațiune specială pentru reținerea infractorului. Potrivit informațiilor preliminare, o persoană a fost ucisă”, se arată în canalul de .

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că mai multe persoane au murit în urma împușcăturilor. Potrivit unor bilanțuri neoficiale ar fi vorba despre patru morți. De asemenea, mai multe persoane au fost rănite, între care și un copil, care a fost transportat la spital. Alți adulți care au fost răniți primesc îngrijiri la fața locului.

Zona a fost izolată, iar locuitorii au fost îndemnați să evite perimetrul până la finalizarea operațiunii.

⚡️ Terrorist attack in Kyiv: unknown gunman opened fire on people A man started shooting at police officers and took hostages. After the shooting, he barricaded himself inside a Velmart store in the Demiivska area. The KORD special forces unit is on the scene. According to… — NEXTA (@nexta_tv)

In Kyiv, the gunman who took shoppers hostage in a store has been killed during the assault. Before that, he had been shooting at passersby. — NEXTA (@nexta_tv)

Știre în curs de actualizare.