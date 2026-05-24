Kievul a fost ținta unui atac masiv în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce Rusia amenințase cu represalii în urma loviturilor ucrainene din estul ocupat al Ucrainei. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin o persoană a murit și alte 20 au fost rănite, în timp ce exploziile au zguduit mai multe zone ale capitalei.

Capitala Ucrainei, sub atac combinat

Rusia a lansat asupra Kievului un atac de amploare cu drone, rachete de croazieră și rachete balistice. Explozii puternice au fost auzite în mai multe rânduri în capitala ucraineană, iar locuitorii au fost îndemnați să rămână în adăposturi.

Mykola Kalashnyk, șeful administrației regionale, a transmis că regiunea Kiev era din nou ținta unui atac masiv.

Potrivit AFP și CNN, zeci de persoane s-au refugiat în stațiile de metrou, în timp ce clădiri din oraș au fost zguduite de explozii.

„În această noapte, regiunea Kiev suportă din nou un atac masiv al inamicului, cu drone de atac, rachete de croazieră și rachete balistice”, a declarat Mykola Kalashnyk, potrivit .

Incendii și distrugeri în toate districtele

Șeful administrației militare a Kievului, Tymur Tkachenko, a anunțat că o persoană a fost ucisă, iar cel puțin 20 au fost rănite. El a precizat că orașul a fost vizat de un atac masiv cu rachete balistice.

„Capitala a fost supusă unui atac masiv cu rachete balistice”, a transmis Tymur Tkachenko pe Telegram, potrivit .

Primarul Vitali Klitschko a anunțat că au fost raportate pagube în toate districtele Kievului. O școală a fost lovită și a izbucnit un incendiu, iar un centru de afaceri a fost avariat, existând persoane blocate într-un adăpost.

Atacul asupra Kievului vine după avertismentele transmise de Ucraina și de Ambasada SUA privind posibilitatea unei lovituri importante asupra capitalei.

Moscova promisese „pedeapsă” după atacul din Starobilsk

Atacul asupra Kievului are loc după ce Rusia a acuzat Ucraina că a lovit un cămin din Starobilsk, în regiunea Luhansk ocupată. Moscova susține că cel puțin 18 persoane au , iar alte zeci au fost rănite.

Kievul a respins acuzația că ar fi vizat civili și a transmis că lovitura a avut ca țintă o unitate rusă de drone din zona Starobilsk. Ministerul rus de Externe a avertizat vineri că persoanele responsabile vor primi o „pedeapsă inevitabilă și severă”.

Volodimir Zelenski avertizase sâmbătă că Ucraina vede semnele pregătirii unui atac combinat asupra teritoriului său, inclusiv asupra Kievului. Liderul spunea că Rusia ar putea folosi mai multe tipuri de armament, însă nu au existat informații inițiale privind utilizarea rachetei hipersonice Oreshnik.

Războiul loviturilor cu drone se intensifică asupra Kievului

Ucraina și Rusia își intensifică atacurile la distanță, într-un moment în care negocierile pentru oprirea războiului par blocate. Kievul lovește tot mai des zone controlate de Rusia sau infrastructură de pe teritoriul rus, susținând că răspunde atacurilor asupra orașelor ucrainene.

Moscova, la rândul ei, continuă atacurile masive cu rachete și drone asupra Ucrainei, în timp ce neagă că ar viza civili.