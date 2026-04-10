Atac cu cocktail Molotov la Sam Altman

Un suspect a fost arestat de din San Francisco, fiind acuzat de atac cu cocktail Molotov la domiciliul lui Sam Altman. Autoritățile judiciare susțin că bărbatul ar fi proferat ameninţări în faţa sediului startup-ului de inteligenţă artificială. Informația a fost confirmată de reprezentanții companiei, după cum informează Reuters. Inform

„Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Apreciem profund rapiditatea cu care a reacţionat poliţia din San Francisco şi sprijinul acordat de autorităţile locale pentru a asigura siguranţa angajaţilor noştri”, a declarat un purtător de cuvânt al .

Într-o postare pe X, departamentul de poliţie din San Francisco a transmis că suspectul, un bărbat neidentificat, a aruncat un dispozitiv incendiar către o reşedinţă din North Beach. Apoi, el a continuat să profereze ameninţări cu privire la incendierea unei clădiri. Autoritățile au intervenit și l-au reținut imediat, înainte de a-și pune în practică amenințările.

Departamentul de poliție a precizat că ofiţerii săi au stabilit motive întemeiate pentru a-l aresta pe suspect. În urma cercetărilor s-a stabilit că este un tânăr de 20 de ani, în timpul anchetei. De asemenea, reprezentanții companiei OpenAI, au transmis că dau tot concursul agenţiilor de aplicare a legii în cadrul anchetei pentru a clarifica situația.

Contextul în care survine acest incident

Acest atac cu cocktail Molottov survine în contextul în care startup-ul s-a confruntat recent cu reacţii negative. Nemulțumirile au fost provocate de decizia de a încheia un acord cu guvernul SUA. OpenAi a permis administrației federale să-i folosească tehnologia în operaţiuni militare secrete. Compania lui Sam Altman fost aleasă în urma unui conflict între rivalul Anthropic şi Washington.

Un sondaj realizat de NBC News a arătat că inteligenţa artificială este mai puţin populară decât Serviciul de Imigrare şi Vamă. De aici reacțiile cetățenilor nemulțumiți care nu văd cu ochi buni implementarea acestei tehnologii.