B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Externe » Atac cu explozibil într-un tren, în Germania. Bărbatul a fost închis de pasageri în baie până au intervenit autoritățile

Atac cu explozibil într-un tren, în Germania. Bărbatul a fost închis de pasageri în baie până au intervenit autoritățile

Traian Avarvarei
03 apr. 2026, 09:39
Sursa foto simbol: Hepta - Zuma Press / Michael Kuenne

Un tânăr a detonat mai multe dispozitive explozive într-un tren de mare viteză din Germania. Mai mulți pasageri curajoși au intervenit rapid și l-au închis pe băiat în toaletă până la sosirea autorităților, scrie presa locală.

Atac cu explozibil într-un tren. Pasagerii au intervenit salvator

Tânărul, în vârstă de 20 de ani, s-a urcat într-un tren care se deplasa către Frankfurt pe Main, ce transporta circa 180 de pasageri. El a acționat mai multe dispozitive explozive, rănind ușor 12 persoane.

Mai mulți pasageri au intervenit atunci, l-au imobilizat și l-au închis într-o baie. Au prevenit astfel producerea unei tragedii, căci bărbatul avea asupra sa și două cuțite.

Potrivit Bild, suspectul ar fi spus că voia să ucidă oameni. Anchetatorii urmează să stabilească de ce individul s-a comportat astfel.

Forțele de ordine au urcat în tren până la urmă, când acesta a ajuns într-o stație, și l-au preluat pe tânăr. Pasagerii au fost evacuați în siguranță. Cei răniți au primit îngrijiri acolo, nefiind nevoie de transportul lor la spital.

Tags:
Ultima oră
