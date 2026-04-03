Un tânăr a detonat mai multe dispozitive explozive într-un tren de mare viteză din Germania. Mai mulți pasageri curajoși au intervenit rapid și l-au închis pe băiat în toaletă până la sosirea autorităților, scrie presa locală.

Atac cu explozibil într-un tren. Pasagerii au intervenit salvator

Tânărul, în vârstă de 20 de ani, s-a urcat într-un tren care se deplasa către Frankfurt pe Main, ce transporta circa 180 de pasageri. El a acționat mai multe dispozitive explozive, rănind ușor 12 persoane.

Mai mulți pasageri au intervenit atunci, l-au imobilizat și l-au închis într-o baie. Au prevenit astfel producerea unei tragedii, căci bărbatul avea asupra sa și două cuțite.

Potrivit , suspectul ar fi spus că voia să ucidă oameni. Anchetatorii urmează să stabilească de ce individul s-a comportat astfel.

Forțele de ordine au urcat în tren până la urmă, când acesta a ajuns într-o stație, și l-au preluat pe tânăr. Pasagerii au fost evacuați în siguranță. Cei răniți au primit îngrijiri acolo, nefiind nevoie de transportul lor la spital.