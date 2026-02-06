B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Atac cu grenadă în Franța. Șase persoane au fost rănite într-un salon de înfrumusețare (VIDEO)

Atac cu grenadă în Franța. Șase persoane au fost rănite într-un salon de înfrumusețare (VIDEO)

Adrian Teampău
06 feb. 2026, 19:08
Atac cu grenadă în Franța. Șase persoane au fost rănite într-un salon de înfrumusețare (VIDEO)
Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. Atac cu grenadă în Franța
  2. Contextul în care s-a produs incidentul

Un atac cu grenadă într-un salon de înfrumusețare din orașul Grenoble, în Franța, a provocat șase victime. Printre răniți se află și un copil de cinci ani, conform autorităților.

Atac cu grenadă în Franța

Cel puţin şase persoane au fost rănite vineri, 6 februarie, într-un salon de înfrumuseţare din Grenoble după ce mai mulți indivizi neidentificați au aruncat o grenadă în interior. Autoritățile fac investigații pentru a-i depista pe autori, dar și cauzele care au provocat acest atac cu grenadă, relatează BFMTV, care citează surse din poliţie.

Potrivit AFP, în jurul orei locale 15:00, mai multe persoane au intrat în salon şi au aruncat o grenadă. Suspecţii, ale căror motive nu sunt cunoscute în acest moment, au reuşit să fugă. Potrivit poliției, victimele au fost afectate de suflul exploziei, însă nu au acceptat să fie transportate la spital pentru îngrijiri. Printre persoanele rănite se află și un copil de cinci ani, după cum au transmis oficialii citați.

Incidentul a fost filmat, iar imaginile cu explozia au ajuns pe platformele de socializare. În imagini se vede un individ costumat într-o salopetă sau un trening de culoare închisă, cu glugă și cagulă pe față cum aruncă grenada în interior, în vreme ce o altă persoană încerca să-l scoată din salon. Persoana care filmează se îndepărtează de locație, iar la scurtă vreme se poate vedea explozia.

„Bilanţul provizoriu indică şase răniţi în stare relativ gravă din cauza exploziei, care au fost îngrijiţi la faţa locului de către echipele de urgenţă şi nu au fost transportaţi la spital”, a precizat prefectura departamentului Isère.

Contextul în care s-a produs incidentul

Acest atac cu grenadă s-a produs la un salon de înfrumusețare care, alături de alte magazine, se află la parterul unui bloc de locuințe. În explozie, vitrina a fost spulberată, după cum a relatat o jurnalistă AFP, aflată la fața locului.

Nu este primul incident de acest fel care are loc în orașul Grenoble. În urmă cu un an, pe 12 februarie 2025, a avut loc un alt atac cu grenadă. La data respectivă au fost înregistrați cincisprezece răniţi, dintre care şase grav. Explozia s-a produs într-un bar asociativ dintr-un cartier afectat de traficul de droguri, situat în zona de sud a orașului.

Bruno Retailleau, ministrul de interne de la acea vreme, a denunţat „o operaţiune criminală fără precedent”. El spunea că s-a utilizat o tehnică de război (cu) o grenadă foarte specifică.

În acest caz a fost pus sub acuzare un minor de 17 ani, suspectat că ar fi aruncat grenada în brarul respectiv.

