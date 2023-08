Atac cu rachete rusești în orașul natal al lui Zelenski. Șase oameni au murit și peste 75 sunt răniți

Două din sudul Ucrainei, orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au ucis, luni, șase oameni și au rănit peste 74, a transmis Ministerul ucrainean de Interne.

Printre victime se află chiar și un copil de zece ani, informează

În urma Rusia și-a intensificat bombardamentele.

Bilanțul victimelor este posibil să crească în următoarele ore, pe măsură ce echipele de salvare reușesc să scoată persoanele de sub dărâmături.

Monday morning. Regions of Ukraine are being shelled by the occupiers, who continue to terrorize peaceful cities and people. Kryvyi Rih, Kherson. Residential buildings, a university building, a crossroads were hit. Unfortunately, there are dead and wounded. There may be people…

Acest oraș, în care a copilărit Zelenski, avea peste 600.000 de locuitori înainte de război. Liderul de la Kiev a arătat pe rețelele sociale imagini și se poate observa o gaură uriașă în peretele unui bloc cu nouă etaje, iar altă clădire cu patru etaje este dărâmată complet. Atacurile au lovit o clădire universitară și un bloc de locuințe.

Part of the building in Kryvyi Rih that was hit by a Russian missile today, fell down even more. The moment was captured on video.

As of now, four people have been confirmed dead, including a 10 year old child.

53 people injured – regional military administration.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)