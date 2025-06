Atac IDF asupra televiziunii de stat iraniene. Transmisia postului a fost întreruptă

Armata israeliană a lovit, într-un atac aviatic, clădirea Radioului şi Televiziunii de Stat Iraniene (IRIB). Transmisiunea postului de stat, despre care Israelul susține că promovează propaganda de stat iraniană, a fost întreruptă.

Atacul a fost lansat în timp ce o moderatoare a postului de se lansase în critici la adresa oficialilor de la Tel Aviv. Imediat după atac, ea a fost văzută în timp ce păresea platoul de filmare în grabă. Informația a fost prezentată de o instituţie media iraniană care a publicat o înregistrare video a incidentului.

Anterior, ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a declarat că IRIB este „pe cale de dispariţie. El a precizat că armata a cerut populaţiei să plece din zona din jurul sediului postului de televiziune, din nord-estul . IDF a anunțat că „forţele armate israeliene vor opera în zonă (…) pentru a viza infrastructura militară aparţinând regimului iranian”.

„Megafonul propagandei şi al incitării iraniene este pe cale să dispară. Evacuarea locuitorilor din apropiere a început”, a afirmat Katz într-un comunicat.

Această zonă din Teheran, vizată de atac, este un cartier de lux unde se află o clădire importantă a poliţiei şi televiziunea publică IRIB, care emite în principal în Iran, dar şi în străinătate.

In a brazen act of aggression, Israel bombed Iran State TV IRIB’s building during live news coverage.

Minutes after the Israeli bombing of the Iranian radio and television building, the Iranian news channel resumed normal live broadcasting including Sahar Emami…

— Suppressed News. (@SuppressedNws)