Panică la Casa Albă, după mai multe focuri de armă trase. Jurnaliștii au fost trimiși în adăpost, iar Serviciul Secret a intervenit imediat

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 08:56
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Focuri de armă la Casa Albă
  2. Cine era principalul suspect al atacului de la Casa Albă?
  3. Trump a mulțumit agenților Serviciului Secret
  4. Jurnaliștii au fugit în sala de briefing
  5. Incidentul reaprinde discuțiile despre securitate

Un nou incident armat a pus în alertă zona Casei Albe, după ce un bărbat a deschis focul în apropierea complexului prezidențial din Washington. Agenții Serviciului Secret au ripostat, iar suspectul a fost împușcat și a murit ulterior la spital. Atacul a provocat panică inclusiv în rândul jurnaliștilor aflați la Casa Albă, care au fost evacuați rapid într-o sală de briefing.

Focuri de armă la Casa Albă

Incidentul s-a produs sâmbătă seară, în apropiere de 17th Street și Pennsylvania Avenue NW, lângă Eisenhower Executive Office Building, o clădire aflată în complexul Casei Albe.

Potrivit BBC, bărbatul ar fi scos o armă din geantă și ar fi început să tragă.

Agenții Serviciul Secretau răspuns imediat cu focuri de armă, iar suspectul a fost rănit. Acesta a fost transportat la spital, unde medicii au constatat decesul.

În schimbul de focuri a fost rănită și o persoană aflată în zonă. Serviciul Secret nu a oferit detalii suplimentare despre starea acesteia. Niciun agent nu a fost rănit.

Cine era principalul suspect al atacului de la Casa Albă?

Presa americană, inclusiv CBS, partener media al BBC în Statele Unite, l-a identificat pe suspect drept Nasire Best, un bărbat de 21 de ani. Acesta ar fi fost cunoscut de Serviciul Secretși de poliția metropolitană din Washington.

Surse din anchetă citate de presa americană susțin că tânărul avea un istoric documentat de probleme de sănătate mintală. De asemenea, acesta ar fi încercat să intre la Casa Albă în iulie 2025, moment în care a fost arestat de Serviciul Secret și ulterior ar fi petrecut o perioadă într-o unitate psihiatrică.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact motivul atacului și traseul suspectului înainte de incident.

Trump a mulțumit agenților Serviciului Secret

Donald Trump a reacționat după atac și a transmis un mesaj de mulțumire pentru agenții care au intervenit. Fostul președinte a legat incidentul și de discuțiile privind securitatea viitorilor lideri americani.

„Mulțumesc minunatului nostru Serviciul Secretși forțelor de ordine pentru acțiunea rapidă și profesionistă luată în această seară împotriva unui bărbat înarmat, lângă Casa Albă”, a transmis Donald Trump pe Truth Social, potrivit BBC.

Trump a spus că suspectul avea un trecut violent și o posibilă obsesie față de Casa Albă.

„Avea un istoric violent și o posibilă obsesie față de cea mai prețuită clădire a țării noastre”, a mai transmis Donald Trump, conform sursei citate.

Jurnaliștii au fugit în sala de briefing

Momentele de panică au fost surprinse și de reporterii aflați la Casa Albă. După ce s-au auzit împușcăturile, jurnaliștii au fost trimiși rapid în sala de briefing, unde au stat blocați aproximativ 30 de minute.

Selina Wang, corespondent ABC la Casa Albă, a relatat că a fost nevoită să se adăpostească în timp ce se auzeau mai multe focuri de armă în zona North Lawn.

„Ni s-a spus să alergăm spre sala de briefing, unde suntem ținuți acum”, a scris jurnalista pe X, potrivit BBC.

Aaron Navarro, reporter CBS, a declarat că se afla pe North Lawn când a auzit împușcăturile, care păreau să vină din afara perimetrului Casei Albe. Acesta a spus că reporterii s-au aplecat imediat, iar agenții au început să le strige să intre în clădire.

Incidentul reaprinde discuțiile despre securitate

Atacul are loc la doar o lună după ce un alt bărbat a deschis focul la dineul corespondenților de la Casa Albă. Noul incident pune din nou presiune pe măsurile de securitate din jurul celui mai important sediu politic al Statelor Unite.

Lideri republicani, între care John Thune și Mike Johnson, au lăudat intervenția rapidă a Secret Service. Aceștia au transmis mesaje de sprijin pentru agenți și pentru victimele incidentului.

Drumurile din jurul Casei Albe au rămas închise, iar ancheta este în desfășurare. Dincolo de faptul că suspectul a fost neutralizat, atacul arată cât de tensionată rămâne securitatea în jurul Casei Albe, unde un singur gest poate declanșa o reacție de amploare în câteva secunde.

