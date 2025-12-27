Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac masiv cu rachete și drone rusești, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la scurt timp după ce președintele Volodimir și-a anunțat vizita în Statele Unite. Exploziile au fost auzite în mai multe cartiere ale Kievului, iar autoritățile au confirmat lovituri în cel puțin șapte districte ale orașului.

Victime și distrugeri în mai multe cartiere ale capitalei

Bilanțul provizoriu indică 19 persoane rănite, dintre care 11 au fost transportate la spital. Printre victime se află și doi copii, unul în vârstă de 16 ani. Restul răniților au primit îngrijiri medicale la fața locului sau în regim ambulatoriu, scrie Adevărul.

Șeful Administrației Militare a Kievului, Timur Tkacenko, a declarat că atacul „terorist” al Rusiei a durat aproape toată noaptea și a vizat clădiri rezidențiale și infrastructură civilă. În mai multe zone au izbucnit incendii, iar echipele de salvare au fost mobilizate pentru a căuta eventuale persoane prinse sub dărâmături.

Mii de locuințe fără încălzire și pene de curent

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că aproximativ o treime din capitală a rămas fără încălzire, iar pe malul stâng al Niprului au fost introduse întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică.

„Electricitatea este întreruptă în unele cartiere. Echipele de intervenție lucrează pentru restabilirea alimentării”, a transmis edilul pe canalul său de Telegram.

Potrivit autorităților municipale, peste 2.600 de blocuri de locuințe, 187 de grădinițe, 138 de școli și 22 de instituții sociale au rămas fără încălzire centralizată, într-un context extrem de dificil, pe fondul temperaturilor scăzute.

Cămine universitare și blocuri de locuințe lovite

În cartierul Solomianskîi, o dronă sau o rachetă a lovit un cămin universitar, despre care presa locală afirmă că aparține Universității Naționale de Aviație din Kiev. În districtul Darnîțkîi, un bloc de 24 de etaje a fost avariat, iar în zonele de case particulare au izbucnit incendii.

Alte clădiri înalte au fost lovite în districtele Dniprovskîi, Desnianskîi și Șevcenkivskîi. Au fost avariate mașini, garaje și o stație de alimentare cu combustibil. Într-unul dintre cazuri, autoritățile nu exclud ca o persoană să fie blocată sub ruinele unei clădiri lovite de dronă.

Regiunea Kiev, vizată la rândul ei

Atacurile au vizat și regiunea Kiev, unde un bărbat a fost rănit de schije în timp ce conducea un camion. Clădiri industriale, vehicule și obiective comunale au fost avariate în districtele Borîspil, Bucea, Obuhiv și Vîșhorod.

Autoritățile ucrainene susțin că infrastructura critică a fost una dintre principalele ținte, într-o nouă tentativă de a lăsa populația fără servicii esențiale în plină iarnă.

Pe fondul acestor atacuri, Polonia a ridicat avioane de vânătoare, din cauza riscului ca rachetele rusești să se apropie de spațiul său aerian. Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a precizat că măsurile sunt preventive și vizează protejarea securității naționale.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile de la Kiev avertizează că pericolul nu a trecut, în condițiile în care drone rusești continuă să fie detectate în apropierea orașului.