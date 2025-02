Atacul de la Memorialul Holocaustului din a fost descris de ministrul de Interne german, Nancy Faeser, drept „o crimă odioasă”. În opinia sa este vorba despre un act antisemit.

Declarațiile oficialului de la Berlin vin după ce un turist spaniol a fost grav rănit într-un atac, vineri seara. Suspectul, reținut de , este un refugiat sirian în vârstă de 19 ani, conform dpa. Acesta locuieşte într-un centru pentru refugiaţi din oraşul Leipzig.

Ministrul Nancy Faeser a denunţat sâmbătă „crima odioasă” comisă cu o seară înainte în incinta Memorialului Holocaustului. Ea a descris atacul cu un cuțit asupra turistului spaniol drept un posibil act antisemit. Ministrul a preluat susținerile procurorilor care anchetează cazul, conform cărora, atacatorul a fost condus de motivații antisemite.

„Trebuie să pornim de la principiul că este vorba de un act antisemit şi acesta la memorialul evreilor asasinaţi din Europa, un loc de avertizare şi memorie”, a precizat Nancy Faeser într-un comunicat.

Anchetatorii au declarat că la momentul arestării, suspectul avea asupra sa, într-un rucsac, un covor de rugăciune, un Coran, o foaie de hârtie cu versete din Coran şi un cuțit despre care se presupune că a fost folosit în atac. Acest lucru i-a determinat pe procurori să ia în considerare faptul că agresiunea ar avea legătură cu conflictul din Orientul Mijlociu.

