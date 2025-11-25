Cel puțin 10 persoane, printre care nouă copii, și-au pierdut viața în cursul nopții de luni spre marți în urma atacurilor aeriene pakistaneze asupra Afganistanului, a anunțat purtătorul de cuvânt al guvernului taliban, pe fondul tensiunilor aprinse dintre cei doi vecini, relatează AFP.

Detalii despre atacurile din provincia Khost

Zabihullah Mujahid a anunțat că forțele pakistaneze au bombardat casa unui civil, iar mai multe persoane au fost ucise, conform Agerpres.

„Noaptea trecută, în jurul miezului nopții (…) în provincia Khost, forțele pakistaneze au bombardat casa unui civil (…) Nouă copii (cinci băieți și patru fete) și o femeie au fost uciși”, a scris Zabihullah Mujahid pe X.

Pe lângă provincia Khost, Zabihullah Mujahid a făcut cunoscute și alte atacuri în regiunile de frontieră Kunar și Paktika, soldate cu patru răniți.

Contextul tensiunilor dintre Pakistan și Afganistan

Aceste atacuri intervin pe fondul tensiunilor cu Islamabadul și la o zi după un atac sinucigaș cu bombă împotriva sediului forțelor de securitate pakistaneze dintr-o provincie de la frontiera cu Afganistanul, care nu a fost revendicat deocamdată.

Pe 11 noiembrie, un alt atac în fața unui tribunal din Islamabad a făcut 12 morți și zeci de răniți. Atacul a fost revendicat de talibanii pakistanezi, care împărtășesc aceeași ideologie ca talibanii care au preluat puterea la Kabul în 2021.

Islamabadul a acuzat atunci o „celulă teroristă” că a fost „dirijată și ghidată în fiecare etapă de către înaltul comandament cu sediul în Afganistan”.

Armistițiu fragil și negocieri eșuate

După o confruntare armată neobișnuit de intensă în octombrie, cele două țări au convenit asupra unui armistițiu fragil, ale cărui detalii nu au putut fi precizate în ciuda mai multor runde de negocieri, care s-au blocat tocmai pe probleme de securitate.

Aceste evenimente recente arată că tensiunile rămân ridicate între cele două state vecine, iar securitatea civililor din regiunile de frontieră continuă să fie extrem de vulnerabilă.