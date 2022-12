Atacuri cu drone iraniene la Kiev. În capitala Ucrainei au fost raportate mai multe explozii (VIDEO)

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a raportat miercuri mai multe explozii în capitala ucraineană, o premieră în ultimele săptămâni ale războiului lansat de Rusia, transmite .

Vitali Klitschko a precizat pe Telegram că exploziile au avut loc într-un district central în care se află mai multe agenții și clădiri guvernamentale.

Potrivit edilului, în această dimineață în regiunea Kiev au fost doborâte 10 drone iraniene Shahed. Teheranul a aprovizionat Moscova cu drone, iar acestea sunt folosite pentru a lovi infrastructura și ținte civile din Ucraina, notează și .

Several this morning in Kyiv’s central Shevchenkivskyi district. It’s not clear what’s been hit. The sound of a drone can be heard in one video posted to Trukha Kyiv. Kyiv’s mayor Vitaliy Klitschko says emergency services are on the scene

— Isobel Koshiw (@IKoshiw)