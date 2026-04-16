Cel puțin 14 persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi în Ucraina, în urma unor atacuri lansate de forțele ruse cu rachete și drone, potrivit autorităților ucrainene. Alte zeci de persoane au fost rănite în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în capitala , Odesa și Dnipropetrovsk.

Victime în mai multe regiuni ale Ucrainei

Autoritățile ucrainene au anunțat că șapte persoane au fost ucise în Odesa, patru în Kiev și trei în regiunea Dnipropetrovsk. Atacurile au vizat mai multe zone simultan, provocând distrugeri semnificative și victime civile, conform Agerpres.

În Kiev, printre cei uciși se află și un băiat de 12 ani, potrivit primarului Vitali Kliciko. De asemenea, 45 de persoane au fost rănite, inclusiv membri ai personalului medical.

„În cartierul Podilski, unde parterul unei clădiri rezidențiale private s-a prăbușit, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a declarat edilul capitalei.

Atacuri susținute cu rachete și drone

Orașul Odesa a fost lovit de mai multe valuri de atacuri aeriene pe parcursul nopții. Șeful administrației militare locale, Serhi Lisak, a confirmat că șapte persoane și-au pierdut viața în urma loviturilor.

În regiunea Dnipropetrovsk, alte trei persoane au fost ucise într-un atac separat, potrivit autorităților regionale.

În paralel, în Rusia, doi copii de 5 și 14 ani au fost uciși în regiunea Krasnodar, în urma unui atac cu dronă ucraineană asupra unei clădiri, a transmis guvernatorul local Veniamin Kondratiev.

Conflict prelungit și negocieri blocate

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, atacurile aeriene asupra Ucrainei au devenit aproape zilnice, cu utilizarea intensă a rachetelor și dronelor. Autoritățile ucrainene susțin că zeci de mii de civili au fost uciși de la începutul conflictului.

Între timp, discuțiile mediate de Statele Unite pentru încetarea războiului nu au dus la progrese semnificative, negocierile rămânând blocate de câteva săptămâni.