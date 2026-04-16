Atacuri nocturne în Ucraina. Au fost raportați cel puțin 14 morți și zeci de răniți

Selen Osmanoglu
16 apr. 2026, 10:18
Cuprins
  1. Victime în mai multe regiuni ale Ucrainei
  2. Atacuri susținute cu rachete și drone
  3. Conflict prelungit și negocieri blocate

Cel puțin 14 persoane au fost ucise în noaptea de miercuri spre joi în Ucraina, în urma unor atacuri lansate de forțele ruse cu rachete și drone, potrivit autorităților ucrainene. Alte zeci de persoane au fost rănite în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în capitala Kiev, Odesa și Dnipropetrovsk.

Victime în mai multe regiuni ale Ucrainei

Autoritățile ucrainene au anunțat că șapte persoane au fost ucise în Odesa, patru în Kiev și trei în regiunea Dnipropetrovsk. Atacurile au vizat mai multe zone simultan, provocând distrugeri semnificative și victime civile, conform Agerpres.

În Kiev, printre cei uciși se află și un băiat de 12 ani, potrivit primarului Vitali Kliciko. De asemenea, 45 de persoane au fost rănite, inclusiv membri ai personalului medical.

„În cartierul Podilski, unde parterul unei clădiri rezidențiale private s-a prăbușit, un copil a fost salvat de sub dărâmături”, a declarat edilul capitalei.

Atacuri susținute cu rachete și drone

Orașul Odesa a fost lovit de mai multe valuri de atacuri aeriene pe parcursul nopții. Șeful administrației militare locale, Serhi Lisak, a confirmat că șapte persoane și-au pierdut viața în urma loviturilor.

În regiunea Dnipropetrovsk, alte trei persoane au fost ucise într-un atac separat, potrivit autorităților regionale.

În paralel, în Rusia, doi copii de 5 și 14 ani au fost uciși în regiunea Krasnodar, în urma unui atac cu dronă ucraineană asupra unei clădiri, a transmis guvernatorul local Veniamin Kondratiev.

Conflict prelungit și negocieri blocate

De la începutul invaziei ruse din februarie 2022, atacurile aeriene asupra Ucrainei au devenit aproape zilnice, cu utilizarea intensă a rachetelor și dronelor. Autoritățile ucrainene susțin că zeci de mii de civili au fost uciși de la începutul conflictului.

Între timp, discuțiile mediate de Statele Unite pentru încetarea războiului nu au dus la progrese semnificative, negocierile rămânând blocate de câteva săptămâni.

Citește și...
China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Externe
China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
Iranul intensifică dialogul diplomatic cu China, Japonia și Pakistanul pe fondul armistițiului fragil cu SUA
Externe
Iranul intensifică dialogul diplomatic cu China, Japonia și Pakistanul pe fondul armistițiului fragil cu SUA
Au 13 copii și încă unul pe drum. Cât ajunge să plătească lunar pe mâncare o familie atât de mare te va surprinde (VIDEO)
Externe
Au 13 copii și încă unul pe drum. Cât ajunge să plătească lunar pe mâncare o familie atât de mare te va surprinde (VIDEO)
Noul sistem EES dă peste cap aeroporturile din Europa. Întârzieri masive și reacții dure din industrie: „Un haos total”
Externe
Noul sistem EES dă peste cap aeroporturile din Europa. Întârzieri masive și reacții dure din industrie: „Un haos total”
Incendiu major la o rafinărie din Australia. Autoritățile evaluează impactul energetic
Externe
Incendiu major la o rafinărie din Australia. Autoritățile evaluează impactul energetic
Papa Leon, apel la responsabilitate în Camerun: „Lanțurile corupției trebuie rupte”
Externe
Papa Leon, apel la responsabilitate în Camerun: „Lanțurile corupției trebuie rupte”
Soluția Iranului pentru reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Coridorul sigur pentru navele comerciale
Externe
Soluția Iranului pentru reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Coridorul sigur pentru navele comerciale
Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
Externe
Negocierile dintre Statele Unite și Iran se amână. Părțile nu s-au pus de acord cu privire la data discuțiilor
Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
Externe
Apă potabilă pentru un miliard de oameni. Banca Mondială lansează programul Water Forward
Netanyahu nu oprește războiul în timpul negocierilor cu Liban. Armata israeliană continuă atacurile împotriva Hezbollah
Externe
Netanyahu nu oprește războiul în timpul negocierilor cu Liban. Armata israeliană continuă atacurile împotriva Hezbollah
Ultima oră
13:52 - Ce au comandat românii de Paște? Ciorba de burtă și sarmalele, în topul preferințelor
13:45 - Motorina se ieftinește, dar e o bucurie de scurtă durată. Avertismentul specialiștilor privind evoluțiile prețurilor pe piața carburanților
13:34 - România, campioană la scumpiri în UE. Rata anuală a inflației depășește de trei ori media europeană
13:10 - China cere reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran
13:00 - PSD e în încurcătură. Ce scenarii încearcă dacă Bolojan refuză să demisioneze. Știm decizia pe care PSD o va lua duminică
12:58 - Locurile de veci din Cimitirul Bellu, mai scumpe decât locuințele. Fenomenul care stârnește controverse
12:46 - Atacul lui Ciprian Ciucu a aprins spiritele în PSD. Replica șefului PSD București, Daniel Băluță. Bătălia primarilor
12:32 - Pensionară din Italia, înșelată cu 200.000 de euro într-o schemă cu investiții fictive și o aplicație inexistentă
12:20 - Au vrut mai mult decât s-a crezut. Noi detalii despre jaful din Olanda. Ce au încercat hoții înainte să fugă
12:03 - Cea mai amplă ediție de până acum a festivalului Suflet de România, pe Domeniul Regal Săvârșin, pe 25 și 26 aprilie