Atentat la libertatea de exprimare în Tunisia. Justiţia locală a decis să plaseze în detenție un deputat care a criticat activitatea președintelui .

Vineri, biroul Adunării reprezentanţilor poporului a luat act de urmărirea judiciară a deputatului. Instituția a făcut apel la respectarea garanţiilor constituţionale acordate deputaţilor. Avocatul politicianului arestat a relatat că acesta a făcut o serie de postări critice pe platformele de socializare în care s-a referit la acțiunile președintelui după recentele inundaţii şi ploi torenţiale din ţară.

Atentat la libertatea de exprimare

Procurorul general al tribunalului de primă instanţă din Tunis a emis un pe numele lui Ahmed Saidani. Politicianul a fost plasat în arest preventiv „pentru atingere adusă altcuiva pe ”, a precizat avocatul său Houssem Eddine Ben Attia. Procesul în acest caz de atentat la libertatea de exprimare urmează să înceapă pe 12 februarie, potrivit apărării.

Deputatul arestat este membru al blocului parlamentar al „Ligii naţionale suverane”. El a comentat, pe 3 februarie, într-o postare pe Facebook deplasările preşedintelui Saied în oraşele sinistrate de ploi fără precedent în ultimii 70 de ani. Deputatul l-a ironizat pe șeful statului numindu-l „patriot care cumulează funcţiile de primar, şel al municipalităţii şi angajat al Biroului de asanare”.

„Mi se pare că după piscine şi fântâni, preşedintele a decis să-şi extindă oficial prerogativele la drumuri şi canalizări. Aparent, noul său titlu va fi «Comandant suprem al colectării şi evacuării apelor pluviale»”, a postat Ahmed Saidani.

În acelaşi mesaj, a continuat cu ironiile la adresa președintelui. El a afirmat că acesta „uită câteodată că este preşedinte, atât de mult timp petrece cu ţevile şi lanternele”.

Președintele Tunisiei nu suportă ironiile

Deputatul este anchetat în baza articolului 86 al Codului telecomunicaţiilor. Actul normativ prevede de până la doi ani pentru „oricine îi face rău intenţionat altuia sau îi tulbură liniştea prin intermediul reţelelor publice”.

Acest atentat la libertatea de exprimare a fost comis împotriva deputatului Saidan care a fost unul dintre susținătorii actualului șef al statului tuniasian. El a fost alături de Saied în 2021, când a dat lovitura de forță şi a aprobat condamnarea şi plasarea în detenţie a principalelor figuri ale opoziţiei.

Din iulie 2021, când Saied l-a demis pe prim-ministru şi a îngheţat activitatea parlamentului organizând ulterior alegeri pentru un legislativ cu puteri puternic reduse, mai multe ONG-uri tunisiene şi internaţionale denunţă un regres al drepturilor şi libertăţilor în ţară.