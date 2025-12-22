Atentat la Moscova, unde un general rus de Stat Major a murit în explozia unei . Serviciile ruse de investigație au deschis o și iau în considerare un atac al ucrainenilor.

Atentat la Moscova cu o mașină capcană

Un rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, informează luni şi AFP. Cele două agenții de presă citează informații, referitoare la acest atentat la Moscova, prezentate de Comitetul de Anchetă Rus.

Conform sursei citate, este vorba despre generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a forţelor armate din cadrul Statului Major General rus. Comitetul de anchetă ia în considerare, potrivit AFP, pista unui atac al ucrainenilor.

Într-un comunicat de presă, autoritățile ruse au confirmat că anchetează moartea lui Sarvarov și că una din pistele pe care le investighează este cea legată de serviciile speciale ucrainene.

Sarvarov a participat la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, dar a luat parte la războaiele din Cecenia și Siria.

Fanil Sarvarov, Head of the Operational Training Department of the Russian armed forces, was blown up in a car in Moscow and died. Sarvarov took part in Russia’s full-scale invasion into Ukraine, took part in wars in Chechnya and Syria. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)

Scenariu prezentat de autorități

Presa de la Moscova scrie că aceste atentat la Moscova l-a vizat direct pe generalul Fanil Sarvarov. Autorii au plasat o încărcătură explozivă sub podeaua unui vehicul Kia Sorento.

Bomba a detonat imediat după ce vehiculul s-a pus în mișcare, omorându-l pe generalul Savarov.

Pista ucraineană este luată în considerare având în vedere că serviciile speciale de la Kiev sunt responsabile pentru o multitudine de operațiuni pe teritoriul rusesc.