Acasa » Externe » Atentat la Moscova. General de stat major ucis în explozia unei mașini capcană

Adrian Teampău
22 dec. 2025, 10:06
Atentat la Moscova Sursa foto: X
Cuprins
  1. Atentat la Moscova cu o mașină capcană
  2. Scenariu prezentat de autorități

Atentat la Moscova, unde un general rus de Stat Major a murit în explozia unei mașini capcană. Serviciile ruse de investigație au deschis o anchetă și iau în considerare un atac al ucrainenilor.

Atentat la Moscova cu o mașină capcană

Un general din Statul Major rus a fost ucis în explozia unei maşini capcană la sud de Moscova, informează luni Reuters şi AFP. Cele două agenții de presă citează informații, referitoare la acest atentat la Moscova, prezentate de Comitetul de Anchetă Rus.

Conform sursei citate, este vorba despre generalul-locotenent Fanil Sarvarov, şeful direcţiei de instruire operaţională a forţelor armate din cadrul Statului Major General rus. Comitetul de anchetă ia în considerare, potrivit AFP, pista unui atac al ucrainenilor.

Într-un comunicat de presă, autoritățile ruse au confirmat că anchetează moartea lui Sarvarov și că una din pistele pe care le investighează este cea legată de serviciile speciale ucrainene.

Sarvarov a participat la invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, dar a luat parte la războaiele din Cecenia și Siria.

Scenariu prezentat de autorități

Presa de la Moscova scrie că aceste atentat la Moscova l-a vizat direct pe generalul Fanil Sarvarov. Autorii au plasat o încărcătură explozivă sub podeaua unui vehicul Kia Sorento.

Bomba a detonat imediat după ce vehiculul s-a pus în mișcare, omorându-l pe generalul Savarov.

Pista ucraineană este luată în considerare având în vedere că serviciile speciale de la Kiev sunt responsabile pentru o multitudine de operațiuni pe teritoriul rusesc.

