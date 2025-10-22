B1 Inregistrari!
Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă

Restricții de călătorie în Ungaria pentru șoferi. MAE îi avertizează pe românii care vor să călătorescă

Iulia Petcu
22 oct. 2025, 18:50
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce restricții de circulație se aplică în Ungaria
  2. Care sunt restricțiile în Singapore

Ministerul Afacerilor Externe a transmis două noi atenționări de călătorie pentru românii aflați în străinătate. Una vizează restricțiile temporare impuse de autoritățile din Ungaria pentru camioanele de mare tonaj, iar cealaltă atrage atenția asupra sancțiunilor severe aplicate în Singapore pentru posesia și utilizarea țigaretelor electronice.

Ce restricții de circulație se aplică în Ungaria

Românii care intenționează să tranziteze sau să călătorească în Ungaria în următoarele zile trebuie să țină cont de noile reguli. Autoritățile de la Budapesta au anunțat interdicții de circulație pentru camioanele cu o greutate mai mare de 7,5 tone, cu ocazia Zilei Naționale a Ungariei.

Potrivit Ministerului Construcțiilor și Transportului din Ungaria, restricțiile sunt valabile pe 23 octombrie 2025, în intervalul 6:00 – 22:00 (ora locală). Deși, conform legislației, acestea ar fi trebuit să se aplice din seara zilei de 22 octombrie, de la ora 22:00, până la aceeași oră din 23 octombrie, autoritățile au decis să suspende măsura pe timpul nopții, pentru a nu afecta circulația bunurilor esențiale.

Ministerul român al Afacerilor Externe le recomandă transportatorilor să își planifice din timp traseele și să consulte programul oficial al restricțiilor pentru a evita întârzieri la punctele de frontieră.

Pentru sprijin consular, cetățenii români pot apela:

  • Ambasada României la Budapesta: +36 1 384 7689
  • Consulatul General la Szeged: +36 62 424 431
  • Consulatul General la Gyula: +36 66 464 579 / +36 66 477 147

Apelurile sunt redirecționate automat către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, care funcționează nonstop. În cazuri de urgență, pot fi apelate numerele de mobil ale secțiilor consulare:

  • Budapesta: +36 30 535 6912
  • Szeged: +36 30 677 7980
  • Gyula: +36 30 635 7181

Care sunt restricțiile în Singapore

A doua atenționare de călătorie emisă de MAE vizează statul Singapore, unde autoritățile au înăsprit considerabil legislația privind țigaretele electronice.

Țigaretele care conțin etomidat, denumite popular kpods, au fost incluse în categoria drogurilor de clasă C, potrivit Legii Folosirii Frauduloase a Drogurilor (Misuse of Drugs Act). Noile reglementări prevăd pedepse severe pentru posesie, consum sau refuzul testării: între 1 și 10 ani de închisoare și amenzi de până la 20.000 SGD, scrie Capital.ro.

În cazurile de recidivă, durata detenției poate ajunge la 10 ani. Traficul, importul, exportul sau producția neautorizată se pedepsesc cu închisoare între 4 și 20 de ani, la care se pot adăuga între 4 și 15 lovituri corporale.

Pentru țigaretele electronice fără etomidat, reglementate prin Legea privind Tutunul – Controlul Publicității și Vânzării, amenzile sunt de până la 2.000 SGD pentru deținere sau consum, iar importul și vânzarea pot atrage pedepse de până la 6 luni de închisoare și 10.000 SGD amendă.

MAE a avertizat că posesia sau distribuția de droguri controlate în Singapore poate fi pedepsită chiar cu moartea, conform legislației locale.

Cetățenii români aflați în dificultate pot apela Ambasada României la Singapore la numărul de urgență +65 906 689 71 sau la numărul general +65 673 550 25, redirecționat către centrul de suport consular.

