Au 13 copii și încă unul pe drum. Cât ajunge să plătească lunar pe mâncare o familie atât de mare te va surprinde (VIDEO)

Ana Beatrice
16 apr. 2026, 11:48
Sursă Foto: Captură Video - Facebook / This Morning
Au deja 13 copii și se pregătesc pentru venirea celui de-al 14-lea, iar viața lor a devenit un adevărat subiect de interes. Natalie și Oliver Jackson, din Marea Britanie, atrag atenția prin dimensiunea neobișnuită a familiei lor.

Cei doi vorbesc deschis atât despre cheltuielile lunare impresionante, cât și despre organizarea strictă a fiecărei zile și provocările continue pe care le implică o gospodărie atât de numeroasă.

Cum arată viața într-o familie cu aproape 14 copii

Puțini își pot imagina cum arată cu adevărat viața într-o familie atât de numeroasă. Natalie și Oliver Jackson au ales însă să vorbească deschis despre realitatea lor. Potrivit People, în cadrul unei emisiuni TV din Marea Britanie, cei doi au oferit detalii sincere despre provocările financiare și organizatorice. Au explicat și cum reușesc să țină lucrurile sub control, în ciuda unui ritm de viață intens.

Povestea lor a început în 2005, odată cu nașterea primului copil, Elliot, moment care le-a schimbat complet direcția. De atunci, familia s-a extins treptat, ajungând la 13 copii cu vârste între 3 și 19 ani. Acum se pregătesc pentru venirea unui nou membru.

Surprinzător este că nimic nu a fost planificat în detaliu. Mai ales că, după diagnosticul de cancer al lui Oliver, medicii i-au spus că fertilitatea sa este scăzută. În acest context, fiecare copil a venit ca o surpriză, iar primul a fost considerat de Natalie un adevărat „miracol” care le-a schimbat complet viața.

Cât de scump este traiul într-o astfel de familie

Viața de zi cu zi vine la pachet cu costuri pe măsură, iar Natalie și Oliver Jackson nu au ocolit acest subiect. În cadrul apariției lor TV, au dezvăluit cifre concrete care spun totul. Doar bugetul alimentar ajunge la aproximativ 1.360 de dolari pe lună, și acoperă strict necesarul de bază.

Consumul săptămânal este impresionant și greu de imaginat pentru o familie obișnuită. Zeci de ouă, litri întregi de lapte, pâine și cereale în cantități mari dispar rapid. Însă cheltuielile nu sunt singura provocare. În spatele acestor cifre stă o rutină zilnică intensă, dominată de muncă domestică constantă.

Mama copiilor spală zilnic mai multe ture de rufe. Iar asta fără a lua în calcul lenjeriile sau prosoapele, într-o casă cu cinci camere adaptată unei familii atât de numeroase.

Ce reguli îi ajută să țină sub control o familie atât de numeroasă

La prima vedere, o familie cu 13 copii pare imposibil de gestionat. În realitate, pentru familia Jackson totul funcționează după reguli clare și o organizare atentă. Fiecare membru știe ce are de făcut, iar copiii mai mari îi ajută constant pe cei mici, fie la joacă, fie la menținerea ordinii în casă.

Spațiul este gândit eficient, camerele sunt împărțite, iar cei mici cresc într-un spirit de colaborare și adaptare. Până și momentele speciale sunt bine organizate, astfel încât să nu se transforme în haos. De exemplu, de Crăciun, fiecare copil își deschide cadourile pe rând, pentru ca părinții să se bucure de fiecare reacție în parte.

Dincolo de această organizare, povestea lor nu a fost lipsită de încercări. Oliver a fost diagnosticat cu cancer testicular în 2004, iar medicii le-au spus că șansele de a mai avea copii sunt reduse. Cu toate acestea, viața i-a surprins, iar familia s-a mărit în mod neașteptat, chiar și după o vasectomie. Astăzi, cei doi privesc totul nu ca pe o povară, ci ca pe o binecuvântare. „Ne simțim binecuvântați, nu e o corvoadă. Suntem foarte, foarte norocoși”, a declarat femeia în cadrul emisiunii.

