Au apărut imaginile cu casa în care a fost ucis cel mai căutat terorist din lume

Liderul Al-Qaida, egipteanul Ayman al-Zawahiri, cel mai căutat terorist din lume, în noaptea de sâmbătă spre duminică în Afganistan, într-un atac cu drona.

Acesta a reușit să se ascundă ani de zile, însă și-a găsit sfârșitul în ultima zi a lunii iulie în urma unui atac american, cu drona, pe , unde stătea împreună cu familia sa.

Compania Maxar a publicat primele imagini din satelit cu casa în care a fost ucis acesta, locuință situată într-un cartier bogat din capitala Afganistanului, notează .

Off-nadir satellite image of the suspected building where Al Qaeda leader Ayman al-Zawahri was reportedly killed this Sunday morning. (Image if from 13 Oct 2021).

— Christiaan Triebert (@trbrtc)