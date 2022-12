Au fost surprinse noi explozii la baza militară Engels din Rusia

Noi Engels din Rusia, care se află situată la sute de kilometri distanță de frontul din Ucraina, au informat luni presa ucraineană şi cea rusă, conform .

Două explozii au fost sesizate de agenţia de presă RBC-Ucraina. Guvernatorul regiunii Saratov, Roman Busarghin susține că , iar infrastructura civilă nu a fost afectată.

💥 An explosion happened on Monday night at the „Engels” military airfield in the Saratov region of Russia.

— Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng)