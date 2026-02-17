B1 Inregistrari!
Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru

Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru

Ana Maria
17 feb. 2026, 19:22
Decizie istorică! Au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor. Unde s-a hotărât acest lucru
Sursa foto: Hepta / @DPA Images / Pradeep Dambarage
Cuprins
  1. Au renunțat definitiv la pensiile speciale! Cum se schimbă regulile pentru foștii parlamentari
  2. Au renunțat definitiv la pensiile speciale! Ce alte măsuri similare a luat guvernul lui Dissanayake
  3. Cum a influențat criza economică alegerea lui Dissanayake
  4. Care este situația economică actuală în  Sri Lanka

Au renunțat definitiv la pensiile speciale! Într-o decizie care marchează o schimbare fără precedent, parlamentul din Sri Lanka a votat marți eliminarea pensiilor pentru legislatori, o măsură menită să respecte promisiunile guvernului marxist aflat la putere. Această reformă are scopul de a răspunde nemulțumirilor publice legate de privilegiile politicienilor în timpul crizei economice severe.

Potrivit Associated Press, legislatorii au adoptat proiectul de lege marți cu 154 de voturi în Camera Reprezentanților, formată din 225 de membri, și doar două voturi împotrivă. Ceilalți legislatori nu au fost prezenți la vot.

Au renunțat definitiv la pensiile speciale! Cum se schimbă regulile pentru foștii parlamentari

Anterior, orice parlamentar care își încheia mandatul de cinci ani avea dreptul la pensie. Noua lege suspendă aceste plăți pentru toți cei care primesc deja sau ar fi avut dreptul la pensie.
Președintele Anura Kumara Dissanayake, ales în 2024, s-a angajat în campanie să elimine această practică.

Au renunțat definitiv la pensiile speciale! Ce alte măsuri similare a luat guvernul lui Dissanayake

Într-o mișcare asemănătoare, guvernul a desființat în septembrie beneficiile acordate foștilor președinți, ca răspuns la cererea publică. Aceasta a inclus: finanțarea locuințelor, pensii, alocații și transport. De asemenea, au fost închise birourile și eliminat personalul pentru foștii președinți și văduvele lor. În prezent, există cinci foști președinți în viață și o văduvă.

Cum a influențat criza economică alegerea lui Dissanayake

Dissanayake a câștigat alegerile după ce a profitat de nemulțumirea publică față de politicienii considerați responsabili pentru cea mai gravă criză economică din 2022. Aceasta a generat penurie severă de alimente, medicamente, combustibil și electricitate și a provocat proteste masive care l-au determinat pe președintele de atunci, Gotabaya Rajapaksa, să demisioneze.

Ministrul justiției, Harshana Nanayakkara,:

Aceasta este o promisiune electorală care a fost îndeplinită și parlamentarii nu au dreptul moral să primească pensii într-un moment în care țara se luptă să iasă din cea mai gravă criză economică.”, a declarat ministrul justiției, Harshana Nanayakkara.

Care este situația economică actuală în  Sri Lanka

Sri Lanka a intrat în faliment în aprilie 2022, cu o datorie totală de peste 83 de miliarde de dolari, mai mult de jumătate fiind datorată creditorilor străini. Națiunea a solicitat sprijinul Fondului Monetar Internațional, care a aprobat un pachet de salvare de 2,9 miliarde de dolari pe patru ani, impunând restructurarea datoriei.
Țara a finalizat recent negocierile cu creditorii bilaterali și multilaterali și cu deținătorii privați de obligațiuni, încercând să obțină o reducere a serviciului datoriei de 17 miliarde de dolari.

Criza a fost alimentată de managementul economic defectuos, efectele pandemiei de COVID-19 și atacurile teroriste din 2019, care au afectat grav industria turistică.

