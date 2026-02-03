B1 Inregistrari!
Tragedie în Australia: O familie întreagă, găsită moartă în casă. Biletul șocant al tatălui

Flavia Codreanu
03 feb. 2026, 21:37
Cuprins
  1. Ce au descoperit polițiștii în casa groazei din Australia
  2. De ce a recurs familia la acest gest extrem
  3. Cum a reacționat comunitatea locală

Australia a fost zguduită de o tragedie tulburătoare, după ce o întreagă familie a fost găsită fără suflare în propria locuință. Doi părinți și cei doi fii ai lor, ambii diagnosticați cu autism sever, au murit alături de animalele de companie. Primele date ale anchetei indică o dublă crimă urmată de sinucidere.

Ce au descoperit polițiștii în casa groazei din Australia

Alarma a fost dată de o asistentă medicală care îi vizita periodic pe băieți. Aceasta a găsit un bilet la intrare care avertiza să nu intre nimeni în casă și cerea să fie chemată poliția. În interior, agenții au descoperit trupurile părinților, ale celor doi adolescenți și ale celor trei animale de companie: doi câini și o pisică.

Anchetatorii au găsit și un al doilea bilet care sugera că părinții au decis să își pună capăt zilelor împreună. Totuși, o frază scrisă de mână de către tată, „Nu toată lumea a fost de acord cu planul ăsta”, îi face pe polițiști să creadă că bărbatul ar fi putut plănui totul fără acordul soției sale.

De ce a recurs familia la acest gest extrem

Potrivit dcnews, prietenii și profesorii îi descriu pe părinți ca fiind extrem de dedicați, dar epuizați. Cei doi băieți, în vârstă de 14 și 16 ani, sufereau de autism sever non-verbal și nu dormeau aproape deloc noaptea. Familia ar fi pierdut recent finanțarea guvernamentală pentru îngrijirea copiilor, lucru care i-ar fi împins spre disperare.

„Inima mea este grea știind că sistemul i-a dezamăgit și că au simțit că nu au altă opțiune. Nu exista nimeni ca ei, iar părinții lor au fost cei mai mari susținători ai lor”, a scris Maddie Page, profesoara băieților, pe rețelele de socializare.

Cum a reacționat comunitatea locală

Tragedia a scos la iveală lipsurile majore din sistemul de sprijin pentru persoanele cu dizabilități. Deși nu existau raportări de violență în familie, apropiații spun că părinții erau la capătul puterilor. Aceștia căutaseră ajutor specializat în toată țara, dar s-au lovit de bariere financiare și de excluderea copiilor din școli.

„Acesta este un incident tragic și devastator în care o familie și-a pierdut viața, iar impactul va fi resimțit de întreaga comunitate”, a declarat detectivul Jessica Securo din Australia.

