Austria: 8 persoane, îngropate sub zăpădă, în timpul unei avalanșe. 3 schiori, printre care și un cunoscut pilot de curse, au murit

Tragedie în Austria. Opt persoane au fost surprinse de o avalanșă, petrecută în apropierea unei pârtii din Salzburg.

Trei dintre schiori nu au supraviețuit stratului de zăpadă gros de 4,5 metri, sub care au fost îngropați. Doi trei acestia erau deja decedați când au fost găsiți de echipele de salvare, iar al treilea a murit în timp ce era transportat la spital., a anunţat Crucea Roşie austriacă, potrivit ndtv.com.

Potrivit surselor străine, printre decedați s-ar afla și pilotul de curse Rene Hofer.

Many reports are coming through that Rene Hofer, Red Bull KTM MX2 racer, has passed away in a tragic avalanche in Salzburg, Austria. He was 19.https://t.co/CD1bUalhbF

