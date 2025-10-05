Austria nu susține împotriva Rusiei, decât dacă Uniunea Europeană deblochează o parte dintre activele rusești înghețate pentru a compensa pierderile băncii Raiffeisen, conform unei informări transmise la Bruxelles și citate de Reuters. Decizia Vienei tensionează negocierile pentru adoptarea celui de-al 15-lea pachet de sancțiuni europene, într-un moment în care statele membre încearcă să mențină un front unit împotriva Moscovei.

De ce Austria nu susține noile sancțiuni UE împotriva Rusiei

Guvernul austriac a anunțat că sprijinul său pentru noul pachet de sancțiuni va fi condiționat de o compensare financiară pentru , una dintre cele mai mari bănci austriece, aflată sub presiune după un litigiu pierdut în Rusia.

În ianuarie 2025, un tribunal rus a ordonat RBI să plătească daune de două miliarde de euro către o companie deținută anterior de oligarhul Oleg Deripaska. Instanța a decis că banca ar putea recupera suma prin preluarea acțiunilor lui Deripaska la compania de construcții Strabag, însă aceste acțiuni sunt înghețate de sancțiunile UE.

Austria cere, astfel, ca Bruxellesul să permită temporar accesul la acele active, pentru a evita pierderi majore pentru banca națională. „Guvernul austriac a transmis oficial poziția sa Uniunii Europene. Fără o soluție clară pentru cazul Raiffeisen, nu putem sprijini un nou pachet de sancțiuni”, a declarat o sursă diplomatică pentru Reuters.

Cum este implicată Raiffeisen Bank în conflictul sancțiunilor

Raiffeisen Bank International este cea mai mare instituție financiară occidentală care operează încă în Rusia, în ciuda presiunilor uriașe venite din partea SUA și UE pentru retragere. În primul semestru al acestui an, filiala rusă a băncii a raportat un profit net de 83,9 miliarde de ruble (circa 1,05 miliarde de dolari), în creștere cu aproape 18% față de anul precedent. Acest profit a venit pe fondul dobânzilor ridicate și al volumului mare de tranzacții internaționale intermediate de Raiffeisen, în timp ce majoritatea băncilor ruse au fost excluse din sistemul SWIFT.

Totuși, în trimestrul al doilea, grupul a raportat o pierdere de 1,2 miliarde de euro, cauzată de deprecierea unor active și de litigii din Rusia. În ciuda eforturilor de a-și vinde filiala, RBI se lovește de obstacole birocratice și politice impuse de autoritățile ruse.

Ce urmează pentru UE și Austria

Decizia Vienei de a bloca temporar noul pachet de sancțiuni pune presiune pe unitatea Uniunii Europene în fața Rusiei. Potrivit Reuters, discuțiile continuă la nivelul Consiliului UE, dar Austria pare hotărâtă să nu cedeze până nu obține garanții pentru banca sa.