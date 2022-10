Autoritățile ruse au amendat-o pe Miss Crimeea 2022 pentru că a cântat melodia ucraineană „Chervona Kalina” (VIDEO)

Olga Valeeva, „Mrs. Crimeea – 2022”, a fost forțată de autoritățile ruse să își ceară scuze și amendată totodată cu 40 de mii de ruble după ce a apărut un videoclip cu ea și cu o altă tânără cântând „Chervona Kalyna”, melodie devenită imn al rezistenței ucrainene, notează

Femeia care a cântat alături de Olga Valeeva a fost condamnată la 10 zile de arest, iar s-a ales cu o amendă de 40 de mii de ruble.

Se pare că cele două au fost acuzate de „discreditarea” și de „promovarea simbolurilor extremiste”.

In , two young women were forced to apologize for singing the song „Oi u luzi chervona kalyna”.

„Miss Crimea” Olga Valeyeva was fined 40 thousand rubles. Her friend was arrested for 10 days.

