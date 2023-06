Avans fulger al mercenarilor Wagner spre Moscova / Elicopterele armatei ruse ar fi deschis focul asupra unui convoi (VIDEO)

Elicopterele militare rusești au deschis focul sâmbătă după-amiază asupra unui convoi de mercenari rebeli aflat deja la mai mult de jumătatea drumului spre Moscova, într-un avans fulger, după ce au capturat peste noapte un oraș din sud.

Armata rusă a deschis focul asupra milițiilor Wagner

Președintele Vladimir Putin a promis că va zdrobi o revoltă armată pe care a comparat-o cu Războiul Civil din Rusia de acum un secol.

Luptătorii din miliția privată a grupului Wagner a lui Evgheni Prigojin controlau Rostov-pe-Don, un oraș de peste un milion de locuitori, aproape de granița cu Ucraina, și înaintau rapid spre nord prin vestul Rusiei.

Russian air strike on Wagner column on the M-4 highway in Voronezh region. — Igor Sushko (@igorsushko)

Un jurnalist a văzut elicoptere ale armatei deschizând focul asupra unei coloane înarmate a Grupului Wagner care înainta pe lângă orașul Voronezh cu transportoare de trupe și cel puțin un tanc pe un camion. Orașul se află la mai mult de jumătatea drumului de-a lungul autostrăzii de 1.100 de kilometri de la Rostov la Moscova.

A map of the advance of mercenaries from the PMC Everything is going according to plan 👌 — NEXTA (@nexta_tv)

Prigojin, a cărei armată privată a dus cele mai sângeroase bătălii din Ucraina, chiar dacă s-a certat luni de zile cu ofițerii armatei ruse, a spus că a capturat cartierul general al Districtului Militar de Sud al Rusiei din Rostov, după ce și-a condus forțele în Rusia din Ucraina.

La Rostov, care servește ca principal centru logistic din spate pentru întreaga forță de invazie a Rusiei, locuitorii se plimbau, filmând pe telefoanele mobile, în timp ce luptătorii Wagner în vehicule blindate și tancuri de luptă ocupau poziții.

Criză internă pentru Putin

Întorsătura dramatică, cu multe detalii neclare, a părut cea mai mare criză internă cu care s-a confruntat Putin de când a ordonat o invazie la scară largă a Ucrainei – pe care a numit-o o „operațiune militară specială” – în februarie 2022.

Într-o adresă televizată, Putin a spus că „ambițiile excesive și interesele personale au dus la trădare” și a numit revolta o „înjunghiere în spate”.

„Este o lovitură pentru Rusia, pentru poporul nostru. Și acțiunile noastre de a apăra Patria împotriva unei astfel de amenințări vor fi dure”, a spus el.

„Toți cei care au pășit în mod deliberat pe calea trădării, care au pregătit o insurecție armată, care au luat calea șantajului și a metodelor teroriste, vor suferi pedepse inevitabile, vor răspunde atât legii, cât și poporului nostru”.