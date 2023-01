Avem nevoie de Ambasador la Viena!

Pana la alegerile din landul „Niederösterreich”, Austria Inferioara, (29.01.), va avea loc la Viena cea de a treia intalnire trilaterala (la nivel de sefi de guverne si/ sau stat) Austria-Ungaria-Serbia! Cu aceasta ocazie „cestiunea arzatoare” a imigratiei (din perspectiva austriaca!) ilegale – tolerate de unguri si sarbi- legale (contingentata) va fi pe ordinea de zi. Interesant este ca si Bulgaria va fi invitata (spun surse bine informate!) sa participe la acest format! Coroborat cu acesta, fiind pana la confirmare doar… un zvon, presa de limba germana relateaza si despre echipe mixte de graniceri, formate din austrieci si unguri care vor fi transferate in Bulgaria, la granita turca, pana cand vor sosi banii europeni si va incepe constructia gardului.

Analiza corespondentului ziarului „ ” din 28.12.2022 atrage atentia ca odata cu admiterea Croatiei in spatiul Schengen, ungurii au disponibil de transfer pentru trupe de graniceri spre granita sarba dar si – probabil – in… Bulgaria! Operatiunea de colaborare transfrontaliera in controlul zonelor limitrofe granitei austro-maghiare poarta denunirea „fox” (presa austriaca a relatat) si se desfasoara cu participarea a deocamdata 60 de politisti de frontiera austrieci pe teritoriul maghiar, acestia fiind chiar si inarmati. Este interesant de urmarit daca presa va relata si despre o posibila prezenta viitoare si in Bulgaria a „vulpilor”… austro-ungare.

A atras atentia si vizita la Viena, la acelasi concert cu valsuri de Anul Nou, a ministrului de externe al Indiei. Impreuna cu omologul sau Schallenberg, demnitarul indian a anuntat la ORF, televiziunea de stat austriaca, semnarea in scurt timp a unei intelegeri bilaterale privind mobilitatea si migratia. India fiind dispusa sa repatrieze mii de imigranti indieni veniti ilegal in Austria, preponderent prin Serbia. Stiut fiind faptul ca Austria a reprosat si Romaniei imigrantii proveniti din India, Pakistan si Bangladesh, dimensiunea vizitei este una relevanta si pentru Bucuresti.

Discutam astfel despre diferite initiative de politica externa a Vienei care nu se rezuma doar la un demers electoral in perspectiva alegerilor locale de land, cum interpreteaza diferiti comentatori politici din Romania.

La care se adauga pozitia – usor anacronica chiar din perspectiva politica austriaca – a vicecancelarului Kogler (verzii) care, candid, a spus ca in logica austriaca publica (!) a largirii spatiului Schengen – debitata de ministrul de interne austriac Karner – Ungaria ar trebui „exclusa din Schengen” pentru refuzul de a controla/ inregistra migrantii! Logica e bineinteles doar formal corecta! Politic ea este evident „obosita” datorita scorului electoral dezastruos al verzilor la nivel federal, asa cum reiese din ultimele sondaje! Si cum se intampla intotdeauna cand doi se cearta, partidul libertatii (FPÖ), de opozitie, acumuleaza capital electoral fara sa faca nimic, declarand doar ca evident migrantii nu sunt de savurat pe teritoriul austriac. Cam toate sondajele dau la nivel federal, FPÖ-ul condus der Herbert Kickl in frunte! Nu si in Austria Inferioara, landul unde ÖVP-ul lui Karner si Nehammer ramane primul partid cu aprox 35-38%! Mult sub procentele conservatorilor de la ultimele alegeri de land.

Metafora”pumnului intr-o manusa de catifea”…, folosita de Rares Bogdan, manusa prinsa de romani in zbor, odata ce le-a fost aruncata in fata de austrieci pe 08.12., este potrivita putand sa insemne totusi si existenta unui joc politic romanesc real, in tematica Schengen, independent de asa-zisa loialitate fata de tandem-ul cu bulgarii! Nu putem sti ce se intampla in culise. Chiar daca am inteles ca in curand mai multi senatori ai Comisiei de politica externa, sub conducerea lui Titus Corlatean, vor face o vizita la Viena. Ne putem imagina chiar ca romanii ar putea si ei sa preia un contigent de imigranti, ajunsi in Austria, pe care si l-au asumat incepand din decembrie anul trecut.

Un prim pas util, ceva mai facil, dar de efect imediat in Austria, ar fi totusi retrimiterea ambasadorului Romaniei la Viena. Ar fi un gest, recognoscibil de catre oricine, care ar semnaliza o revenire la uzantele normalitatii diplomatice. Romania are acum nevoie, mai mult ca oricand, de un ambasador in Austria, in orasul vicleanului Metternich, corifeul Congresului vienez din 1814-1815. Prima conditie pentru a valsa la balurile vieneze care vor urma, este a participa, apoi a exersa ritmul jucaus al dansului cu pantofi lacuiti… Daca bulgarii o fac, romanii ar merita si ei macar s-o incerce…, cu manusi albe, de catifea, fiind recunoscuti ca avand un simt muzical excelent.