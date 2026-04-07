Avertisment trimis de Israel iranienilor: „Stați departe de trenuri!”. Amenință că distruge rețeaua feroviară. Reacția Teheranului

Armata israeliană a avertizat iranienii să nu folosească trenurile, spunând că acest lucru „le pune viața în pericol”. Avertizarea trimisă de Israel iranienilor vine după noile amenințări lansate de Donald Trump, care a spus că va distruge podurile și centralele din Iran „în patru ore”.

Avertismentul trimis de Israel iranienilor

„Avertisment urgent pentru utilizatori și pasagerii trenurilor din Iran!

Stimați cetățeni, pentru siguranța dumneavoastră, vă rugăm ca, începând cu acest moment și până la ora 21:00, ora Iranului, să vă abțineți de la utilizarea și călătoria cu trenul în Iran. Prezența voastră în trenuri și în apropierea liniilor de cale ferată vă pune viața în pericol.”, transmite Israelul pe .

În cursul nopții, Israelul a efectuat mai multe lovituri aeriene în Iran, având ca țintă ceea ce a descris drept „infrastructură a regimului”.

Mesajul vine în contextul escaladării conflictului, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat cu lovirea infrastructurii civile din Iran, dacă autoritățile de la Teheran nu permit reluarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.

„Întreaga ţară ar putea fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi foarte bine mâine (marţi)”, a declarat , în cadrul unei conferințe de presă, făcând aluzie la ultimatumul pe care l-a dat Iranului pentru încheierea unui acord, ultimatum care expiră la ora 20:00, ora Washingtonului.

Lanțuri umane în jurul centralelor electrice

De partea cealaltă, Teheranul face un apel neobișnuit către populație. Un oficial iranian le cere tinerilor să se mobilizeze și să formeze lanțuri umane în jurul centralelor electrice, într-un gest simbolic, dar și strategic, menit să descurajeze eventuale atacuri.

„Îi invit pe toți tinerii, personalitățile culturale și artistice, sportivii și campionii la campania națională «Lanțul uman al tinerilor iranieni pentru un viitor luminos»”, a scris Alireza Rahimi, adjunctul ministrului iranian al Tineretului și Sportului, pe Twitter.