Zelenski: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război". Apelul către aliații europeni

Selen Osmanoglu
18 dec. 2025, 08:39
Zelenski: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război”. Apelul către aliații europeni
Sursa foto: X
Cuprins
  1. Zelenski: Moscova se pregătește pentru un nou an de conflict
  2. Apel către aliați înainte de summitul UE
  3. Discuții tensionate privind activele rusești înghețate
  4. Ce a spus Vladimir Putin despre continuarea războiului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un avertisment ferm miercuri seară, susținând că există semnale clare potrivit cărora Rusia intenționează să continue războiul și anul viitor. Declarația liderului de la Kiev vine ca reacție la recentele afirmații ale președintelui rus Vladimir Putin și cu doar o zi înaintea summitului liderilor europeni de la Bruxelles.

Zelenski: Moscova se pregătește pentru un nou an de conflict

În mesajul său transmis miercuri seară, Volodimir Zelenski a făcut referire directă la discursul liderului de la Kremlin, susținând că Rusia nu dă semne că ar dori o detensionare a conflictului. Președintele ucrainean a subliniat că declarațiile venite de la Moscova indică o pregătire clară pentru prelungirea războiului, scrie Adevărul.

„Astăzi, am auzit încă un semnal de la Moscova că se pregătesc să facă din anul viitor un an de război”, a declarat liderul ucrainean, făcând trimitere la afirmațiile lui Vladimir Putin privind continuarea operațiunilor militare.

Apel către aliați înainte de summitul UE

Zelenski urmează să participe joi la summitul liderilor europeni de la Bruxelles, unde va cere statelor membre ale Uniunii Europene să își consolideze sprijinul pentru Ucraina. Liderul de la Kiev consideră esențial ca Europa să transmită un mesaj clar Moscovei, potrivit căruia prelungirea conflictului este lipsită de sens.

„Rezultatul acestor întâlniri – rezultatul pentru Europa – trebuie să fie de așa natură încât Rusia să simtă că dorința sa de a continua lupta anul viitor va fi inutilă, deoarece Ucraina va avea sprijin”, a subliniat președintele ucrainean.

Discuții tensionate privind activele rusești înghețate

Tot joi, Zelenski va încerca să îi convingă pe partenerii europeni să folosească activele rusești înghețate pentru sprijinirea Ucrainei. Demersul are loc într-un context delicat, în condițiile în care Washingtonul face presiuni asupra statelor UE să nu adopte un astfel de plan.

„Administrația SUA presează țările europene să abandoneze ideea de a utiliza active rusești pentru a sprijini Ucraina”, a declarat pentru AFP un oficial ucrainean de rang înalt, care a precizat că Zelenski „va merge la Bruxelles pentru a motiva țările europene să adopte această decizie”.

Ce a spus Vladimir Putin despre continuarea războiului

Miercuri, Vladimir Putin și-a exprimat convingerea că obiectivele așa-numitei „operațiuni militare speciale” din Ucraina „vor fi atinse”. Liderul rus a afirmat că Rusia „își va elibera teritoriile” prin mijloace militare dacă Ucraina și „stăpânii săi” renunță la negocieri.

Putin a susținut că forțele ruse au preluat inițiativa strategică pe întreaga linie a frontului și a promis extinderea zonei tampon de securitate. În același discurs, acesta i-a insultat pe aliații europeni ai Ucrainei, numindu-i „purceluși europeni”.

„Ei au crezut că vor distruge și destructura Rusia în puțin timp. Iar purcelușii europeni s-au alăturat imediat acțiunii administrației americane anterioare (a președintelui Joe Biden – n.red.), cu speranța de a profita de pe urma colapsului țării noastre, de a recupera ceea ce au pierdut în perioade istorice anterioare și de a-și lua revanșa”, a declarat Vladimir Putin în cadrul unei reuniuni a comandamentului armatei ruse.

