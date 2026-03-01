Un oficial german a avertizat că Iranul s-ar putea răzbuna pe Europa, după atacurile israeliene și americane ce au dus la moartea liderului suprem, Ali Khamenei.

Avertisment din Germania, după uciderea lui Khamenei

„Regimul iranian a demonstrat de mai multe ori, în trecut, că desfăşoară activităţi teroriste în afara propriilor granițe. Măsuri de represalii ale unor celule iraniene adormite în Europa nu pot fi excluse”, a avertizat Marc Henrichmann, preşedintele Comisiei parlamentare germane însărcinată cu controlul serviciilor secrete, potrivit

Oficialul a îndemnat apoi la măsuri de protecţie dacă vor fi necesare.

Trump: Khamenei e mort

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis, sâmbătă, într-o serie de atacuri israeliene și americane. Iranul cu atacuri asupra bazelor americane din regiune și asupra Israelului.

„Khamenei, unul dintre cei mai malefici oameni din istorie, e mort. Nu e o dreptate doar pentru poporul iranian, ci și pentru măreții americani și pentru toți acei oameni din multe țări care au fost uciși sau mutilați de Khamenei și banda lui de derbedei însetați de sânge. Nu a putut să scape de serviciile noastre de informații și sistemele noastre sofisticate de depistare și, colaborând cu Israel, nu e nimic ce el sau alți lideri uciși alături de el ar fi putut face”, președintele american Donald Trump, sâmbătă seară, pe Truth Social.