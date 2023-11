Avioane private, avariate pe aeroportul McKinney din Dallas. Sistemul de stingere a incendiilor cu spumă s-a activat accidental (VIDEO)

Ca urmare a unei erori tehnice, sistemul de stingere a incendiilor cu spumă a fost activat pe aeroportul McKinney din Dallas și a stropit în valoare de zeci de milioane de dolari cu spuma extrem de corozivă, informează .

Imaginile camerei de securitate distribuite pe internet arată evenimentul, care a avut loc într-un hangar de pe Aeroportul McKinney din Texas.

Conform rapoartelor, cel puțin trei avioane de afaceri au fost avariate din cauza deversării accidentale a spumei.

Sursa menționată a precizat că daunele și costurile de curățare se ridică la aproximativ pentru fiecare aparat, deoarece spuma conține substanțe chimice concentrate și necesită o curățare costisitoare pentru a minimiza contaminarea suprafeței.

A significant amount of foam is seen in security camera footage as a hangar at McKinney National Airport in malfunctions, triggering the foam fire-suppression system.

This results in the dousing of millions of dollars worth of airplanes with highly-corrosive foam.

— OSINT WWIII (@OsintWWIII)