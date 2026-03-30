Avioanele americane din se află în continuare pe aeroportul civil „Vasil Levski” din Sofia, deși Ministerul Apărării a anunțat că lucrează la mutarea lor pe un aeroport militar.

Explicațiile oficiale privind avioanele americane din Bulgaria

Ministrul adjunct al Apărării, Iordan Bojilov, a anunțat că aeronavele sunt prezente pentru consolidarea flancului estic al NATO și nu au legătură cu alte conflicte. Deși se lucrează la mutarea lor din zona civilă spre aeroporturi militare, procesul necesită evaluări tehnice suplimentare. Premierul Andrei Ghiurov a cerut verificări oficiale, în timp ce ministrul Atanas Zaprianov susține că avioanele ar fi deja într-o zonă militară limitrofă.

„Aceste avioane care se află în Bulgaria sunt la solicitarea sau la cererea guvernului american și se precizează în mod explicit că sunt pentru consolidarea flancului estic al NATO. Avem și un alt conflict militar, așa că aceste avioane nu au nicio legătură cu avioanele cisternă și cu orice alte forțe ale Statelor Unite și Israelului care operează în Iran.”, a declarat Iordan Bojilov.

Diferențe între infrastructura din România și Bulgaria

În România, baza de la Mihail Kogălniceanu a primit investiții serioase pentru a primi forțele americane, în timp ce în Bulgaria situația este diferită. Autoritățile americane nu au cerut schimbarea naturii șederii în Bulgaria, așa cum au procedat în cazul bazei românești. Chiar dacă există baze militare precum Bezmer sau Graf Ignatievo unde aeronavele ar putea fi mutate, această opțiune nu este considerată o prioritate pe agenda actuală.

„În România, Aeroportul Mihail Kogălniceanu este destinat desfășurării avansate a forțelor americane. Eu am fost acolo anul trecut – este un aeroport foarte mare, se fac investiții foarte serioase acolo. Prin urmare, acest aeroport este destinat desfășurării avansate a forțelor americane. De aceea, au solicitat o desfășurare corespunzătoare și acolo.”, a declarat Viceministrul Apărării Iordan Bojilov.

Detalii tehnice despre misiunile aeronavelor americane

Diplomatul Milen Keremedciev a semnalat prezența a șapte avioane cisternă, a unor aeronave cargo C-17 și C-130, dar și a unor Boeing-uri pentru trupe, susținând că acestea ar fi în drum spre Iran, scrie .

Ministerul Apărării și Ambasada SUA au infirmat aceste speculații, precizând că aeronavele nu au capacități ofensive. Permisiunea de ședere este valabilă până la 31 mai 2026, pentru maximum 15 aeronave și 500 de membri ai personalului.

„În prezent, pe aeroport se află 7 avioane cisternă militare americane pentru realimentarea avioanelor de vânătoare aflate în aer, 3 avioane cargo C-17 și C-130, precum și mai multe Boeing 747 pentru transportul soldaților. Toate sunt în drum spre Iran. Se pare că va fi foarte tensionată situația acolo foarte curând.” , a declarat Milen Keremedciev.