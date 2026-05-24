Momente de panică la bordul unui avion Jet2 care zbura din Tenerife spre Birmingham, după ce unuia dintre piloți i s-a făcut rău în timpul cursei. Aeronava, în care se aflau până la 220 de pasageri, a fost deviată de urgență spre Porto, în Portugalia, iar martorii au povestit că însoțitoarele de bord au început să caute disperate un medic printre pasageri.

Zborul de vacanță s-a transformat într-un coșmar

Pasagerii aflați în avionul Jet2 LS1266 plecaseră din Tenerife spre Birmingham, însă călătoria s-a schimbat brusc în timpul nopții. Potrivit The Sun, pilotului i s-ar fi făcut rău la aproximativ 30.000 de picioare altitudine, iar aeronava a început să coboare rapid pentru o aterizare neprogramată în Portugalia.

Un pasager a povestit că dormea alături de parteneră în momentul în care s-a trezit în haos. Luminile ar fi început să clipească, iar însoțitoarele de bord, vizibil afectate, ar fi alergat pe culoar întrebând dacă la bord se află un medic.

„Eu și partenera mea dormeam când ne-am trezit în haos. Luminile au început să clipească, iar stewardesele, vizibil supărate, căutau un doctor”, a declarat un pasager pentru .

Acesta a mai spus că mulți copii au început să plângă, inclusiv copilul său de doi ani, în timp ce avionul cobora rapid pentru aterizarea de urgență.

Aterizare de urgență la Porto

Avionul, un Airbus A321, a aterizat pe aeroportul Francisco Sá Carneiro din Porto la ora locală 02:11, vineri, 22 mai, potrivit publicației britanice. Serviciile de urgență au ajuns imediat la aeronavă, iar medicii au urcat la pentru a-i acorda îngrijiri pilotului aflat în cockpit.

Pilotul a fost apoi transportat la spital. The Sun scrie că li s-ar fi spus că acesta ar fi suferit un atac de cord, însă compania Jet2 a transmis oficial doar că unuia dintre piloți i s-a făcut rău.

Avionul aterizat de urgență este incidentul care a dat peste cap călătoria pasagerilor, dar compania aeriană susține că siguranța nu a fost compromisă în niciun moment.

După aterizarea de urgență, pasagerii au rămas ore întregi în Porto înainte de a putea pleca spre Marea Britanie. Potrivit martorilor citați de The Sun, oamenii au fost ținuți inițial în avion mai mult de o oră, apoi au fost lăsați în aeroport fără cazare.

Un pasager a spus că oamenii au stat blocați peste 13 ore și că li s-ar fi transmis că nu există cazare disponibilă sau că aceasta ar fi fost prea scumpă.

„Am fost blocați în Portugalia peste 13 ore fără cazare. Nu ne-au lăsat să coborâm din avion mai bine de o oră, apoi am fost lăsați să ne plimbăm prin aeroport”, a declarat un pasager pentru The Sun.

Jet2 a trimis ulterior un pilot din Manchester la Porto, pentru ca pasagerii să poată ajunge în cele din urmă în Regatul Unit cu un alt echipaj.

Ce spune compania Jet2

Reprezentanții companiei au confirmat că zborul a fost deviat către Porto din cauza unei probleme medicale a unuia dintre piloți. Jet2 a precizat că pasagerii și-au continuat ulterior călătoria și și-a cerut scuze pentru întârzierea neprevăzută.

„Zborul LS1266 din Tenerife spre Birmingham a fost deviat către Porto joi, 21 mai, din cauza faptului că unuia dintre piloți i s-a făcut rău. În niciun moment siguranța nu a fost compromisă, iar clienții și-au continuat ulterior călătoria”, a transmis Jet2 pentru The Sun.