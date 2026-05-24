B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină

Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină

Răzvan Adrian
24 mai 2026, 15:56
Urmăreşte B1TV pe Discover Urmăreşte B1TV pe Discover
Adaugă B1TV ca sursă preferată Adaugă B1TV ca sursă preferată
Panică la 9.000 de metri altitudine. Un avion plin cu turiști a aterizat de urgență după ce pilotului i s-a făcut rău în cabină
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Zborul de vacanță s-a transformat într-un coșmar
  2. Aterizare de urgență la Porto
  3. Ce spune compania Jet2

Momente de panică la bordul unui avion Jet2 care zbura din Tenerife spre Birmingham, după ce unuia dintre piloți i s-a făcut rău în timpul cursei. Aeronava, în care se aflau până la 220 de pasageri, a fost deviată de urgență spre Porto, în Portugalia, iar martorii au povestit că însoțitoarele de bord au început să caute disperate un medic printre pasageri.

Zborul de vacanță s-a transformat într-un coșmar

Pasagerii aflați în avionul Jet2 LS1266 plecaseră din Tenerife spre Birmingham, însă călătoria s-a schimbat brusc în timpul nopții. Potrivit The Sun, pilotului i s-ar fi făcut rău la aproximativ 30.000 de picioare altitudine, iar aeronava a început să coboare rapid pentru o aterizare neprogramată în Portugalia.

Un pasager a povestit că dormea alături de parteneră în momentul în care s-a trezit în haos. Luminile ar fi început să clipească, iar însoțitoarele de bord, vizibil afectate, ar fi alergat pe culoar întrebând dacă la bord se află un medic.

„Eu și partenera mea dormeam când ne-am trezit în haos. Luminile au început să clipească, iar stewardesele, vizibil supărate, căutau un doctor”, a declarat un pasager pentru The Sun.

Acesta a mai spus că mulți copii au început să plângă, inclusiv copilul său de doi ani, în timp ce avionul cobora rapid pentru aterizarea de urgență.

Aterizare de urgență la Porto

Avionul, un Airbus A321, a aterizat pe aeroportul Francisco Sá Carneiro din Porto la ora locală 02:11, vineri, 22 mai, potrivit publicației britanice. Serviciile de urgență au ajuns imediat la aeronavă, iar medicii au urcat la bord pentru a-i acorda îngrijiri pilotului aflat în cockpit.

Pilotul a fost apoi transportat la spital. The Sun scrie că pasagerilor li s-ar fi spus că acesta ar fi suferit un atac de cord, însă compania Jet2 a transmis oficial doar că unuia dintre piloți i s-a făcut rău.

Avionul aterizat de urgență este incidentul care a dat peste cap călătoria pasagerilor, dar compania aeriană susține că siguranța nu a fost compromisă în niciun moment.

După aterizarea de urgență, pasagerii au rămas ore întregi în Porto înainte de a putea pleca spre Marea Britanie. Potrivit martorilor citați de The Sun, oamenii au fost ținuți inițial în avion mai mult de o oră, apoi au fost lăsați în aeroport fără cazare.

Un pasager a spus că oamenii au stat blocați peste 13 ore și că li s-ar fi transmis că nu există cazare disponibilă sau că aceasta ar fi fost prea scumpă.

„Am fost blocați în Portugalia peste 13 ore fără cazare. Nu ne-au lăsat să coborâm din avion mai bine de o oră, apoi am fost lăsați să ne plimbăm prin aeroport”, a declarat un pasager pentru The Sun.

Jet2 a trimis ulterior un pilot din Manchester la Porto, pentru ca pasagerii să poată ajunge în cele din urmă în Regatul Unit cu un alt echipaj.

Ce spune compania Jet2

Reprezentanții companiei au confirmat că zborul a fost deviat către Porto din cauza unei probleme medicale a unuia dintre piloți. Jet2 a precizat că pasagerii și-au continuat ulterior călătoria și și-a cerut scuze pentru întârzierea neprevăzută.

„Zborul LS1266 din Tenerife spre Birmingham a fost deviat către Porto joi, 21 mai, din cauza faptului că unuia dintre piloți i s-a făcut rău. În niciun moment siguranța nu a fost compromisă, iar clienții și-au continuat ulterior călătoria”, a transmis Jet2 pentru The Sun.

Tags:
Citește și...
Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
Externe
Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
Externe
Trump, aproape de un acord temporar cu Iranul. Planul care ar putea redeschide Strâmtoarea Hormuz
Panică la Casa Albă, după mai multe focuri de armă trase. Jurnaliștii au fost trimiși în adăpost, iar Serviciul Secret a intervenit imediat
Externe
Panică la Casa Albă, după mai multe focuri de armă trase. Jurnaliștii au fost trimiși în adăpost, iar Serviciul Secret a intervenit imediat
Kievul, lovit în plină noapte după amenințările Moscovei. Rusia a lansat rachete și drone asupra capitalei Ucrainei
Externe
Kievul, lovit în plină noapte după amenințările Moscovei. Rusia a lansat rachete și drone asupra capitalei Ucrainei
Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo
Externe
Epidemia de Ebola se agravează în Africa. Alte 10 țări, în pericol după focarul din Congo
Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”
Externe
Volodimir Zelenski avertizează asupra unui posibil atac rusesc cu racheta hipersonică Oreșnik: „Observăm semne de pregătire”
Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol
Externe
Protest uriaș în Madrid! Mii de oameni cer plecarea lui Pedro Sanchez, după scandalurile care zguduie Guvernul spaniol
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Externe
Explozie într-un lac din Letonia. O dronă s-a prăbușit în apă, iar autoritățile caută fragmentele acesteia
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Externe
Rusia acuză Ucraina de atac asupra unui cămin. Kievul vorbește despre o unitate de drone
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Externe
Reuters: Zelenski forțează momentul aderării la UE. Kievul spune că dispariția blocajului ungar trebuie folosită acum
Ultima oră
17:26 - A lăsat aurul și platina în urmă. Metalul extrem de rar care a devenit cel mai scump din lume
17:06 - Hubert Thuma, mesaj cu săgeți către Ilie Bolojan la aniversarea PNL: „Principiile rămân. Oamenii se schimbă”
16:33 - Ionuț Radu, desemnat cel mai bun jucător de la Celta Vigo. Sezon impresionant pentru portarul român în La Liga (FOTO)
15:22 - (VIDEO) Doi turiști din București au căzut 100 de metri în Bucegi. Salvamont Prahova a cerut intervenția elicopterului
14:55 - Ghidul de turism devine cartea de vizită a României. Irineu Darău anunță reguli adaptate pentru o profesie care influențează imaginea țării
14:24 - Ilie Bolojan îl felicită pe Cristian Mungiu după succesul de la Cannes. „Fjord” a câștigat Palme d’Or
13:51 - Oana Pellea nu se mulțumește cu aplauze pentru Cristian Mungiu. Actrița cere sprijin pentru drumul filmului „Fjord” spre Oscar
13:21 - Melania Trump câștigă prima rundă în scandalul cu Michael Wolff. Judecătoarea a respins procesul intentat de autor
12:51 - O femeie a fost audiată după ce a înjunghiat un bărbat din Constanța. Procurorii spun că și-ar fi explicat gestul printr-un moment de depresie
12:28 - Mihai Fifor compară România cu Polonia. Liderul PSD Arad îi acuză direct pe Ilie Bolojan și Dominic Fritz că ar bloca guvernul