Avionul de război F-35 din Regatul Unit, prăbușit în Marea Mediterană, a fost recuperat (VIDEO)

Un avion de luptă F-35, aparținând Regatului Unit, s-a prăbușit în timpul decolării de pe portavionul vasului HMS Queen Elizabeth. În urma evenimentului, NATO a declarat că va recupera avionul de luptă înainte ca Rusia să pună mâna pe tehnologia din spatele acestuia. La scurt timp, avionul prăbușit a fost recuperat, conform AFP, citat de către Agerpres.

„Operaţiunile vizând recuperarea avionului F-35 britanic din Mediterana s-au încheiat cu succes”, a comunicat Ministerul Apărării pe Twitter.

The F-35 that crashed from the HMS Queen Elizabeth did not even take off the ski-jump apparently, this video shows. It just went down, seemingly after the thrust gave away & the pilot ejected. pic.twitter.com/PMre35oa80

