Banchet cu scandal la Castelul Windsor. Bucătarii regali iritați de verificările Secret Service

Adrian Teampău
19 sept. 2025, 19:31
Banchet la Castelul Windsor Sursa foto: Hepta / DPA Images / Yui Mok

Donald Trump și soția sa Melania au avut parte de o primire fastuoasă, la Castelul Windsor, în vizita oficială pe care au întreprins-o în Marea Britanie. Regele Charles al III-lea a organizat un banchet fastuos în cinstea oaspeților de peste Ocean.

Scandal bucătărie din cauza lui Donald Trump

Banchetul oferit de Casa Regală britanică, la Castelul Windsor, în onoarea lui Donald Trump și a soției sale, Melania, a fost strălucitor, au apreciat toți cei care au participat ori au văzut imaginile. Înalții oficiali participanți s-au simțit bine, așa cum se întâmplă în cadrul unor evenimente de acest nivel.

Dacă în salonul oficial totul a părut perfect, organizat fără cusur, special pentru a gâdila ego-ul nemăsurat al lui Trump, în culise situația a fost explozivă. Bucătarii care deservesc familia regală au fost supuși unei proceduri de control de agenții Secret Service. Iar acest lucru a fost de natură să-i irite, conform informațiilor prezentate de presă.

Publicația Daily Mail a dezvăluit că agenți ai Secret Service, dintre cei care asigurau protecția familiei Trump, au intrat în bucătăria Castelului Windsor. Aceasta, în ciuda interdicțiior impuse prevăzute de protocol. Aceștia au dorit să verifice personalul care a pregătit meniul și pe chelnerii care au servit preparatele în timp real, chiar înainte de a intra în salonul oficial.

Dispută între Secret Service și personalul Casei Regale

A fost un control neanunțat, în contextul participării lui Donald Trump la banchet. care a luat prin surprindere personalul administrativ, de unde și scandalul. Bucătarii Casei Regale au fost întrerupți chiar când montau preparatele și le aranjau pe farfuriile destinate invitaților. Un martor a relatat că atmosfera din bucătărie s-a tensionat rapid.

Lucrurile au escaladat, iar membrii staff-ului au izbucnit când agenții secreți au pretins că trebuie să stea în bucătărie și să supravegheze pregătirile. Mai mult, aceștia au avut pretenția să guste din preparatele care urmau să fie servite familie Trump. Acest lucru a fost considerat perturbator de bucătarii regali.

Aceștia aveau sarcină să pregătească preparatele în timp util, pentru a fi servite fără întârziere, iar agenții Secret Service îi încurcau. Bucătarii au devenit frustrați observând cum serviciul de securitate își băga nasul în fiecare farfurie și chiar degusta repetat din mâncarea destinată înalților oaspeți.

Incidentul provocat de oamenii lui Donald Trump, negat

În ciuda declarațiilor martorilor, reprezentanții Casei Regale au negat existența unui astfel de incident. Aceștia au declarat că nu cunosc să se fi produs o astfel de dispută în bucătărie, în contextul banchetului la care a participat Donald Trump. Ei au catalogat informațiile prezentate de presa britanică drept neadevărate.

Dimpotrivă, au spus oficialii britanici, relația lor cu agenții americani ai serviciului de securitate „a fost extrem de caldă și de susținere pe tot parcursul evenimentului”.

De altfel, chiar dacă au existat astfel de dispute, în culise, în salonul oficial, banchetul a decurs perfect.

Meniu somptuos la banchetul regal

Banchetul organizat în cinstea lui Donald Trump și a soției sale Melania, a fost somptuos. Printre preparatele servite la masă s-au numărat panna cotta cu năsturel din Hampshire, cu shortbread-uri cu parmezan și salată de ouă de prepeliță, urmată de ballotine organice cu pui Norfolk învelite în dovlecei, cu un jus infuzat cu cimbru și savuros, și apoi bombe glacée cardinal, care este o bombe cu înghețată de vanilie cu sorbet de zmeură Kentish în interior și prune victoria ușor poșate.

Donald Trump este cunoscut pentru preferințele sale pentru deserturi dulci, așa că probabil s-a bucurat de desertul cu înghețată.

După cina găzduită de Rege și Regină, oaspeților li s-a servit vinul de Porto vintage Warre’s 1945, în semn de recunoaștere a rolului lui Donald Trump ca al 45-lea, precum și al 47-lea, președinte al Statelor Unite și pentru că este cel mai apropiat an de vin de Porto vintage de anul nașterii sale.

