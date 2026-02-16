B1 Inregistrari!
Externe » Barack Obama spune adevărul despre extratereștri. Ce a descoperit fostul președinte la Casa Albă

Barack Obama spune adevărul despre extratereștri. Ce a descoperit fostul președinte la Casa Albă

Flavia Codreanu
16 feb. 2026, 09:07
Barack Obama spune adevărul despre extratereștri. Ce a descoperit fostul președinte la Casa Albă
Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce spune Barack Obama despre secretele din Zona 51
  2. Există dovezi oficiale despre prezența unor obiecte misterioase
  3. Ce crede Donald Trump despre extratereștrii

Barack Obama a declarat, recent, într-un interviu că existența altor forme de viață în afara planetei noastre este un fapt real, chiar dacă el nu a avut ocazia să vadă personal vreo dovadă de acest fel.

Într-o discuție purtată cu un cunoscut creator de conținut online, fostul lider american a recunoscut că fenomenul este unul cât se poate de real. Declarațiile sale au atras imediat atenția publicului, deoarece subiectul obiectelor zburătoare a fost unul destul de controversat pentru oficialii de la Casa Albă.

Ce spune Barack Obama despre secretele din Zona 51

Potrivit libertatea, fostul președinte a abordat și subiectul teoriilor care circulă despre baza militară secretă din Nevada, cunoscută sub numele de Zona 51. El a explicat că, deși există multe speculații, în acea locație nu sunt ascunse creaturi din alte lumi sau instalații subterane destinate acestora. Totuși, el a glumit pe seama acestui subiect, spunând că ar fi nevoie de o conspirație uriașă pentru ca aceste informații să fie ascunse chiar și de președintele Statelor Unite. Cercetătorii susțin că, în realitate, baza este folosită doar pentru testarea celor mai noi tehnologii militare de atac și apărare.

„Sunt reali, dar nu i-am văzut.”, a mărturisit fostul președinte

Există dovezi oficiale despre prezența unor obiecte misterioase

Interesul pentru acest domeniu a crescut semnificativ după ce autoritățile americane au început să publice documente despre activități aeriene neidentificate. Chiar și în anul 2026, tehnologia radar de pe dronele militare a surprins obiecte care se mișcă în mod neobișnuit deasupra unor zone. Obama a mai amintit și în trecut că există înregistrări oficiale cu aparate de zbor despre care experții nu pot spune cu certitudine de unde provin sau cum funcționează.

Ce crede Donald Trump despre extratereștrii

Subiectul a fost discutat și de alți foști președinți, precum Donald Trump, care a menționat că a vorbit cu piloți serioși care au văzut lucruri greu de explicat pe cer. Deși acesta s-a arătat mai sceptic la început, ulterior a recunoscut că este posibil ca pe alte planete să existe anumite forme de viață. În același timp, foști ofițeri de informații au lansat acuzații grave, susținând că guvernul american deține dovezi clare și resturi de obiecte non-umane de zeci de ani. Cu toate acestea, până acum nu a fost prezentată nicio probă care să poată fi verificată de către public.

Fostul președinte a recunoscut că, încă din primele zile la birou, a fost curios să afle dacă există informații clare despre acest subiect. Chiar dacă nu a confirmat o întâlnire directă, faptul că un fost lider mondial vorbește despre realitatea fenomenului oferă și mai multă credibilitate dezbaterii.

