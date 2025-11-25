Un bărbat a murit și altul a fost rănit, după ce o macara s-a răsturnat în timpul montării unui brad de Crăciun. În urma incidentului un bărbat îmbrăcat într-un costum de Moș Crăciun a fost arestat.

Unde a avut loc incidentul după care un bărbat îmbrăcat în Moș Crăciun a fost arestat

Un muncitor identificat drept Antônio Paulo Rodrigues de Souza, în vârstă de 40 de ani, a murit duminică dimineață după ce o macara s-a răsturnat în timpul asamblării bradului de Crăciun din din Largo São Sebastião, din centrul orașului Manaus, Brazilia. Un alt muncitor, Henes Libório Ramos, în vârstă de 47 de ani, a fost rănit și rămâne spitalizat în stare stabilă.

Macaraua a fost operată de Antônio Benjamin, angajat doar pentru o zi de către compania care se ocupa de montarea bradului. În momentul incidentului, bărbatul era îmbrăcat ca Moș Crăciun, fără niciun echipament de . Benjamin a fost arestat la scurt timp după accident.

Un videoclip înregistrat în momentul accidentului arată cum macaraua se răstoarnă și structura copacului se prăbușește în timp ce un muncitor se afla pe brațul echipamentului, potrivit .

Cine a intervenit pentru salvarea victimelor

Pompierii și Serviciul Mobil de Asistență Urgentă au fost chemați să acorde asistență victimelor, angajați ai companiei responsabile de montaj. Unul dintre ei nu a supraviețuit rănilor și a decedat la sosirea la spital. Celălalt rămâne internat în spital, în stare stabilă.

Potrivit martorilor, accidentul s-a produs în jurul orei 10:00. Un militar în rezervă și un medic care treceau prin zonă au acordat primul ajutor victimelor înainte de sosirea echipelor de urgență.

Pe rețelele de socializare, guvernatorul Wilson Lima și-a exprimat regretele în legătură cu accidentul și a ordonat o anchetă riguroasă a tuturor circumstanțelor incidentului.

„Solidaritatea și rugăciunile mele sunt alături de familiile victimelor. Angajamentul nostru este de a garanta siguranța, respectul și grija pentru fiecare lucrător și pentru populație. Continuăm să lucrăm pentru ca, după acest moment foarte dificil, Largo São Sebastião să primească din nou spiritul unității și speranței Crăciunului nostru”, a scris el.

Acesta este al doilea incident grav care a implicat decorațiunile de Crăciun din Largo São Sebastião. În 2024, bradul de Crăciun, înalt de peste 23 de metri, a luat foc. Pompierii au fost chemați și au reușit să stingă flăcările, iar nimeni nu a fost rănit.