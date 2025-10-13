B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să urineze pe altarul Basilicii Sfântul Petru. Reacția Papei Leon al XIV-lea

Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să urineze pe altarul Basilicii Sfântul Petru. Reacția Papei Leon al XIV-lea

B1.ro
13 oct. 2025, 23:42
Un bărbat a fost reținut după ce a încercat să urineze pe altarul Basilicii Sfântul Petru. Reacția Papei Leon al XIV-lea
Papa Leon al XIV - lea. Sursa foto: X

Papa Leon al XIV-lea a solicitat urgent un ritual pentru „a restabili sfințenia Basilicii Sfântul Petru și a cere iertare lui Dumnezeu pentru prejudiciul comis”. Cererea Suveranului Pontif vine după ce, vinerea trecută, un turist a urinat (sau a încercat) pe altarul mare al Basilicii.

Când a avut loc ritualul de curățare a Basilicii Sfântul Petre

Papa Leon a solicitat să aibă loc acest ritual de „pocăință și ispășire” într-o întâlnire privată cu cardinalul Mauro Gambetti, arhiepiscopul Basilicii Vaticanului, relatează Silere non Possum, citat de Corriere.it.

În timpul întâlnirii dintre Papă și Cardinalul Gambetti, pe care surse apropiate Papei o descriu ca fiind „furtunoasă”, Leon al XIV-lea, „consternat și îndurerat”, i-a ordonat cardinalului să susțină ritualul de curățare cât mai curând posibil după actul profanator. Gambetti ar fi amânat celebrarea ritului, ce putea fi efectuat chiar și a doua zi după incident.

La insistențele Papei, ritul a avut luni, în jurul orei locale 12.30. Basilica a fost închisă temporar credincioșilor.

Autorul actului sacrileg este a fost reținut de Jandarmeria Vaticanului și încă se află în detenție. Întrucât naționalitatea sa nu a fost încă dezvăluită, nu este clar dacă va fi predat poliției italiene sau străine.

Alte incidente de profanare care au avut loc în Basilica Sfântul Petru

Incidentul care a avut loc vinerea trecută este al treilea în ultimii doi ani. Pe 1 iunie 2023, un tânăr s-a urcat complet gol pe altarul principal. Acesta a afișat un mesaj scris pe propriul corp, cerând mântuirea copiilor ucraineni.

Pe 7 februarie 2025, un bărbat român a atacat același altar. A strigat fraze obscene și a pus la pământ șase candelabre din secolul al XIX-lea. Se pare că pentru acest ultim incident, care a avut loc în timp ce Papa Francisc era încă în viață, nu s-au efectuat încă reparații.

Repararea după acte obscene, violente sau profanate este obligatorie în locurile sacre pentru credința catolică.

Tags:
Citește și...
Descoperire cutremurătoare în Spania. Furtuna Alice a scos la iveală scheletul unui bărbat decedat în urmă cu 15 ani
Externe
Descoperire cutremurătoare în Spania. Furtuna Alice a scos la iveală scheletul unui bărbat decedat în urmă cu 15 ani
Acordul de pace pentru Gaza, semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista!” (VIDEO)
Externe
Acordul de pace pentru Gaza, semnat în prezenţa liderilor mondiali. Trump: „A durat 3.000 de ani, vă vine să credeți? Și va rezista!” (VIDEO)
Bulgaria introduce o nouă taxă pentru șoferii străini. Ce presupune și de când va intra în vigoare
Externe
Bulgaria introduce o nouă taxă pentru șoferii străini. Ce presupune și de când va intra în vigoare
Accident tragic în Africa de Sud. Peste 40 de persoane și-au pierdut viața după ce un autobuz s-a răsturnat
Externe
Accident tragic în Africa de Sud. Peste 40 de persoane și-au pierdut viața după ce un autobuz s-a răsturnat
Presa israelina marchează vizita lui Trump prin articole pline de laude: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe făcătorul de pace”
Externe
Presa israelina marchează vizita lui Trump prin articole pline de laude: „Dumnezeu să-l binecuvânteze pe făcătorul de pace”
„Ieri m-am căsătorit, dar eram beat. Puteți anula?”. Cele mai bizare cereri către consulatele austriece
Externe
„Ieri m-am căsătorit, dar eram beat. Puteți anula?”. Cele mai bizare cereri către consulatele austriece
Philippe Aghion avertizează Europa că riscă să piardă cursa globală a inovației tehnologice în fața Statelor Unite și Chinei
Externe
Philippe Aghion avertizează Europa că riscă să piardă cursa globală a inovației tehnologice în fața Statelor Unite și Chinei
Donald Trump s-a vaccinat cu rapel anti-COVID. Ce scrie în buletinul său medical (FOTO)
Externe
Donald Trump s-a vaccinat cu rapel anti-COVID. Ce scrie în buletinul său medical (FOTO)
Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
Externe
Incidente în timpul discursului lui Trump, în Parlamentul din Israel. Au intervenit urgent forțele de ordine. Cum a reacționat președintele SUA (VIDEO)
NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
Externe
NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
Ultima oră
00:11 - Descoperire cutremurătoare în Spania. Furtuna Alice a scos la iveală scheletul unui bărbat decedat în urmă cu 15 ani
00:01 - O croitoreasă din Cluj a găsit cardul unui vietnamez și l-a golit la mall. Ce condamnare a primit
23:54 - Prețurile locuințelor cresc în toată Europa. Ce loc ocupă România în topul scumpirilor
23:25 - Uimirea unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile de la noi: „Ați atins Vestul”
23:10 - Desertul de toamnă recomandat de Cornelia Rednic. Cum se prepară prăjitura cu dovleac care a făcut furori în mediul online
22:49 - Proiect de lege pentru personalul silvic. Înregistrările video devin obligatorii în activitatea de pază a pădurilor
22:49 - Cum își cresc Valentina Pelinel și Cristi Borcea cei trei copii: „La unele aspecte intervine Cristi. E vocea de bărbat și ascultă altfel copiii”
22:30 - Momente de panică pentru Oana Roman. De ce a fost chemată de urgență la școala unde învață Isabela
22:12 - Calina si Catinca au reacționat după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: „Nu trebuie să fim sălbatici”
21:58 - Gestul aparent banal pentru care o femeie a ajuns într-o secție de Psihiatrie. „Panică pe familie, ideea unui AVC”