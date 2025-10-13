Papa Leon al XIV-lea a solicitat urgent un ritual pentru „a restabili sfințenia Basilicii Sfântul Petru și a cere iertare lui Dumnezeu pentru prejudiciul comis”. Cererea Suveranului Pontif vine după ce, vinerea trecută, un turist a urinat (sau a încercat) pe altarul mare al Basilicii.

Când a avut loc ritualul de curățare a Basilicii Sfântul Petre

Papa Leon a solicitat să aibă loc acest ritual de „pocăință și ispășire” într-o întâlnire privată cu Mauro Gambetti, arhiepiscopul Basilicii Vaticanului, relatează Silere non Possum, citat de .

În timpul întâlnirii dintre Papă și Cardinalul Gambetti, pe care surse apropiate Papei o descriu ca fiind „furtunoasă”, Leon al XIV-lea, „consternat și îndurerat”, i-a ordonat cardinalului să susțină ritualul de curățare cât mai curând posibil după actul profanator. Gambetti ar fi amânat celebrarea ritului, ce putea fi efectuat chiar și a doua zi după incident.

La insistențele Papei, ritul a avut luni, în jurul orei locale 12.30. Basilica a fost închisă temporar credincioșilor.

Autorul actului sacrileg este a fost reținut de Jandarmeria Vaticanului și încă se află în detenție. Întrucât naționalitatea sa nu a fost încă dezvăluită, nu este clar dacă va fi predat poliției italiene sau străine.

Alte incidente de profanare care au avut loc în Basilica Sfântul Petru

Incidentul care a avut loc vinerea trecută este al treilea în ultimii doi ani. Pe 1 iunie 2023, un tânăr s-a urcat complet gol pe altarul principal. Acesta a afișat un mesaj scris pe propriul corp, cerând mântuirea copiilor ucraineni.

Pe 7 februarie 2025, un bărbat român a atacat același altar. A strigat fraze obscene și a pus la pământ șase candelabre din secolul al XIX-lea. Se pare că pentru acest ultim incident, care a avut loc în timp ce Papa Francisc era încă în viață, nu s-au efectuat încă reparații.

Repararea după acte obscene, violente sau profanate este obligatorie în locurile sacre pentru credința catolică.