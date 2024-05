Bărbatul arestat pentru împușcarea premierului slovac, acuzat de legături cu grupări pro-ruse

Jurnalistul de investigație maghiar Szabolcs Pagnyi a descoperit că Juraj Cintula, în vârstă de 71 de ani, presupusul suspect în atacul asupra prim-ministrului Robert Fico, a fost anterior legat de grupul pro-rus Slovenskí Branci (Recruți slovaci), potrivit .

În ianuarie 2016, pe Facebook-ul grupului a apărut o postare a lui Tsintula, în care și-a exprimat sprijinul public pentru Slovenskí Branci. Postarea a fost însoțită de o fotografie a lui Tsintula.

Slovenskí Branci este o organizație paramilitară neînregistrată care activează în Slovacia din 2012. Jurnaliştii de investigaţie de la publicaţia VSquare au scris în 2019 că Slovenskí Branci a colaborat cu filiala slovacă a mişcării motocicliştilor pro-Kremlin „Lupii de noapte”, iar liderul grupării a fost antrenat de fostele forţe speciale ruse. În octombrie 2022, organizația a anunțat că își va înceta activitatea.

Premierul slovac Robert Fico a fost atacat în după-amiaza zilei de 15 mai în orașul Gandlova (la 190 de kilometri de Bratislava). Atacatorul l-a împușcat pe Fico de cinci ori. Premierul rănit a fost internat în spital și este supus unei intervenții chirurgicale. Suspectul în atac a fost reținut. Au existat sugestii online că atacul a fost comis de scriitorul și poetul Juraj Cintula.

‼️🇷🇺Wow. Looks like Slovak PM Robert Fico’s reported assailant, writer Juraj Cintula, was associated with pro-Russian paramilitary group Slovenskí Branci (SB). Their leader was even trained by Russian ex-Spetsnaz soldiers. Read more on 👇

