Bărbatul care susține că este călător în timp a emis un nou avertisment pentru omenire. Ce spune despre virusul care va declanșa următoarea pandemie

Eno Alaric, bărbatul care susține că este „călător în timp” și , a transmis că următoarea pandemie va fi cauzată de un virus rezultat în urma topirii calotelor glaciare.

„Un virus din calotele glaciare va declanșa următoarea pandemie globală, infectând peste 350 de milioane de oameni”, a avertizat acesta.

Cunoscut pe platforma TikTok, de această dată călătorul în timp avertizează că în următorii 10 ani vor avea loc mai multe evenimente terifiante în lume, iar unul dintre ele va declanșa următoarea pandemie globală, notează .

Acesta este urmărit de peste 26.000 de persoane pe platforma socială, pentru că postează avertismente despre presupuse evenimente viitoare.

Se pare că bărbatul a emis anterior avertismente cu privire la Pământ și la planetele sale gemene, vizitatori extratereștri și chiar portaluri care se deschid către alte dimensiuni.

