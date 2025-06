Barcelona, refuzată categoric. Luis Diaz nu pleacă de pe Anfield

Luis Diaz nu va pleca de la , în ciuda interesului declarat de . Clubul de pe Anfield a transmis clar că nu intenționează să-l negocieze pe columbianul de 28 de ani, care mai are contract până în 2027, potrivit Agerpres, citat de către .

Oficialii formației engleze au respins cu orice măsură speculațiile apărute în presa spaniolă, potrivit cărora Diaz ar urma să ajungă la Barcelona în următoarea perioadă de transferuri. Sursele apropiate clubului au precizat că Luis Diaz este considerat un jucător emblematic în echipa pregătită pentru următorul sezon.

Barcelona have failed in a bid to sign Liverpool winger Luis Díaz ❌

Sources have told ESPN that Liverpool have rejected an approach from the Spanish club this week and made it clear that they have no intention of offloading the Colombia international.

— ESPN FC (@ESPNFC)